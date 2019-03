Toimitusministeristön pääministeri, keskustan puoluejohtaja Juha Sipilä ei ole valmis allekirjoittamaan oppositiojohtaja Antti Rinteen (sd.) näkemyksiä seuraavan hallituskauden asialistasta.

Rinne esitti sunnuntaina SDP:n puoluevaltuustossa veronalennuksia, perhevapaauudistusta ja aktiivimallin leikkausten perumista.

Sipilä kuittasi Rinteen listan sunnuntain Etelä-Savon maakuntakierroksellaan Mikkelissä.

— Keskeisin kysymys jatkossa on työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin. Antti Rinteellä on aika huonot näytöt siitä edelliseltä hallituskaudelta.

Sipilä sanoo, että hän ei lähde tässä vaiheessa lähemmin erittelemään SDP:n toivelistaa, vaan mieluummin esittelee keskustan näkemyksiä.

— Voimme liikkua vasta, kun työllisyysaste on 75 prosentin tasolla.

Työllisyystoimien keinoiksi Sipilä laskee muun muassa paikallisen sopimisen lisäämisen sekä kolmikantamenettelyn, joka hänen mukaansa ”on tehtävä tulosvastuullisesti”.

— SAK:n vaatimus maa- ja metsätalouden asettamisesta kiinteistöveron alle ei käy meille, eikä puunkäytön vähentäminen.

— SDP on esittänyt hakkuiden vähentämistä, mutta SDP:n ja vihreiden tulee sitten sanoa, mitä tehtaita pannaan kiinni.

Sipilän mukaan keskusta esittää myös tuhannen uuden opettajan palkkaamista niin, että menettely tukisi työpaikoilla tapahtuvaa oppisopimuskoulutusta.

— Yli 60 000 työpaikkaa saataisiin hoidettua oppisopimuskoulutuksen kautta, mutta yrityksillä on työvoimapula. Järjestelyn hinta on 50 miljoonaa euroa, ja keskusta on valmis siihen.

”Maakunta näyttää olevan vaikea sana”

Sipilän mukaan nämä seikat ”puuttuvat Rinteen listalta”. Samaa mieltä puolueet ovat tosin muutamista kysymyksistä.

Esimerkiksi 0,7 -tasoinen hoitajamitoitus voidaan kirjata lakiin. Perhevapaauudistukseen Sipilä on valmis, mutta ”eri mallilla kuin SDP”.

— Esitämme myös myös 650 uuden poliisin palkkaamista ja takuueläkkeen nostoa.

Sipilä ei sunnuntaina Mikkelissä arvioinut lähemmin sitä, mitä viime kädessä puolueiden välisissä suhteissa mahtaa tapahtua keskustan esityspaketille.

— Vaatimuksemme on yksiselitteisesti, että työpaikkoja on saatava lisää. Hallituskauden aikana saimme aikaan 140 000 uutta työpaikkaa. Eivät ne itsestään syntyneet.

Yhdestä asiasta Sipilän ja Rinteen näkemykset eroavat selkeästi.

— Veronkorotukset eivät sovi meidän mallimme.

Sen sijaan nurin menneen sote-uudistuksen näkemykset eivät ole kovin kaukana. Sipilän mukaan keskusta ja SDP ovat samoilla linjoilla sote-alueiden määrässä.

— Vihreillä tuntuu olevan sama näkemys, vaikka Pekka Haavisto (vihr.) puhuikin viimeksi viidestä alueesta.

SDP nimittää alueita sote-kunniksi ja keskusta maakunniksi.

— Kutsutaanpa niitä nyt millä nimillä hyvänsä, mutta SDP on aika lähellä meitä. Joillekin näyttää vain tuo maakunta olevan vaikea sana.

Sipilä luonnehtii kokoomuksen sotea oudoksi

Sipilän mukaan seuraavan vaalikauden soten jatkoratkaisu on oikeastaan varsin yksinkertainen.

— Otetaan yksityinen osuus pois sotesta ja malliksi julkinen pohja. Se on siinä.

Kokoomuksen sote-näkemystä Sipilä ei kannata.

— Kokoomus ottaa nyt aika paljon takapakkia. Ihmettelen kokoomuksen mallia. Kun muilla on samoja linjauksia, kokoomuksen kanta on outo, eikä ole kestävä tapa ratkaista sote.

Matti Aalto Juha Sipilä kieltää, että hallituksen eroratkaisu olisi ollut keskustan taktikointia. — Sanoin jo aiemmin, että jos sote kaatuu, hallitus kaatuu. Ei sen pitänyt olla kenellekään yllätys, sanoi Sipilä sunnuntaina.

Sipilä kiertää parhaillaan maakuntia keskustan kampanjateltoilla.

Sunnuntaina hän vieraili Etelä-Savossa Savonlinnan seudulla, Mikkelissä ja puolueen piirikokouksessa Mäntyharjulla. Hän sanoo vierailevansa kaikissa maakunnissa ja kehuu keskustalaista vaali-ilmapiiriä hyväksi.

— Vielä viime viikolla oli vaisut tunnelmat, mutta nyt on piristytty. Gallup-numeroista täytyy puheenjohtajan aina kantaa huolta, mutta seuraavat numerot näyttävät jo paremmilta.

Keskustakenttä tukee puheenjohtajaansa

Omalta puoluekentältä Sipilä sanoo saaneensa myönteistä palautetta hallitusratkaisustaan.

Sunnuntaina Mikkelissä hän vastasi myös kritiikkiin, jonka mukaan hallituksen eropäätös on leimattu keskustan vaalitaktikoinniksi.

— Sanoin jo aiemmin, muun muassa vuonna 2015 ja 2017, että jos sote kaatuu, hallitus kaatuu. Se on tulos tai ulos. Nuo haastattelut sopii kaivaa esille. Ei asian pitänyt olla kenellekään yllätys.

— Oppositiolta vain taisi mennä pasmat sekaisin. Oletan, että hallituksen luottamuksesta kaavailtiin soten vuoksi välikysymystä.

Oppositiolta vain taisi mennä pasmat sekaisin. — Juha Sipilä

Keskustajohtaja vieraili sunnuntaina Mikkelissä keskustan kampanjateltalla räntäisen kolealla raviradalla.

Puoluekenttä on tyytyväinen puheenjohtajaansa, eikä kukaan arvostellut Sipilän hallituksen eroratkaisua.

— Nyt on hyvä henki ja aika luoda uskoa siihen, että gallup-numerot vielä nousevat, sanoo pieksämäkeläinen Arto Sepponen.

Mikkelin Pekka Pöyry on samaa mieltä.

— Fiilikset muuttuivat positiivisiksi. Sipilä toimi oikein hallitusratkaisussa.

Hallitusvastuuta tavoiteltava



Pöyryn mukaan keskustan on tavoiteltava hallitusvastuuta viemään sote- ja maakuntauudistusta eteenpäin.

— Keskustan malli ei ollut huono, ja uudesta voi tulla parempikin.

Mikkeliläinen yrittäjä Vesa Pöntinen on tyytyväinen Sipilän linjaan.

— Hän on ajanut yrittäjien asiaa. Tällä alueella on käytettävä hyväksi omia vahvuuksia metsävaroista matkailuun.

Puoluejohtajalla on kentän luottamus, sanoo mikkeliläinen Taina Harmoinen.

— Kenttäväki on Sipilän ratkaisujen takana. Vaalimeininki on vasta alkamassa. Vaaleja ei ole vielä käyty.

