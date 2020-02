Maavoimien komentaja toivoisi asepalveluun moninkertaisen määrän naisia

Petri Hulkon mukaan vapaaehtoiset naiset voisivat paikata aukkoa, joka on syntynyt terveydellisistä syistä vapautettujen miesten määrän kasvettua.

Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Petri Hulkko toivoisi asepalvelukseen vuosittain moninkertaisen määrän naisia nykyiseen verrattuna. Hänen mukaansa vapaaehtoiset naiset voisivat paikata aukkoa, joka on syntynyt terveydellisistä syistä vapautettujen miesten määrän kasvettua.

– Riittääkö pelkkä mainonta ja houkuttelu lisäämään naisten määrä nykyisestä vaikka 5 000:een, se on vielä kysymysmerkki, Hulkko sanoi STT:lle.

Maavoimat piti mediatilaisuutta Helsingissä keskiviikkona.

Hän toivoo myös, että riviin astuisi myös yhä useampi niistä miehistä, "jotka on ehkä osittain liian tiukkojen perusteiden mukaan karsittu".

Erityisen parlamentaarisen komitean on määrä pian ryhtyä pohtimaan asevelvollisuuden kehittämistä. Mielipidekyselyiden perusteella nykyisellä miesten yleisellä asevelvollisuudella on kansalaisten laaja tuki, ja palaute varusmiespalveluksesta kotiutuneilta on ollut erittäin positiivista.

Vanhenevaa kuljetuskalustoa uusittava

Helsingin Sanomille Hulkko sanoi, että Maavoimat on itsenäisen Suomen historiansa parhaassa kunnossa, suhteutettuna myös turvallisuusympäristöön.

Hulkko jatkaa, että hänellä ei ole mitään syytä nurkua lisää resursseja tai valittaa jostakin. Hänen mukaansa on turha kantaa huolta, että Maavoimat olisi jäämässä jotenkin Ilmavoimien ja Merivoimien suurhankintojen jalkoihin.

Hulkko korosti, että Suomella on Euroopan toiseksi suurimmat maavoimat Turkin jälkeen.

Mikkelissä esikuntaansa pitävän Maavoimien lähiaikojen tärkeimmät kalustohankkeet liittyvät liikkuvuuteen. Suomen ja Latvian puolustusministerit allekirjoittivat hiljattain teknisen järjestelyasiakirjan uuden panssaroidun pyöräajoneuvon kehittämisestä suomalaisen Patrian alustalle. Viron odotetaan Hulkon mukaan liittyvän lähiaikoina mukaan hankkeeseen.

Hulkon mukaan uutta ajoneuvoa tarvitaan korvaamaan nykyistä kuljetuskalustoa, joka uudenaikaistamisesta huolimatta vanhenee 2030-luvun puolivälissä.

Vieläkin laajempi yhteistyöhanke on arktisiin ja vuoristo-olosuhteisiin tarkoitetun sotilasajoneuvon kehittäminen. Hulkon mukaan hankkeeseen on saatu alustavasti mukaan toistakymmentä unionin jäsenmaata.

Suomen tapauksessa uusi ajoneuvo käytännössä korvaisi tällä vuosikymmenellä vanhenevat telakuorma-autot, joita ei kannata enää modernisoida.

Tarpeettomat tai elintärkeät sukset

Viime syksyn Kaakko 19 -pääsotaharjoitukseen osallistui paljon reserviläisiä, mutta lykkäysten takia suunnitellusta koulutusmäärästä lopulta jäätiin hiukan. Hulkon mukaan moinen ei saa toistua.

– Yhtään reserviläistä vähempää Maavoimat ei kouluta kuin meille on käsketty, vaan mieluummin vedetään reilusti yli, Hulkko kertoo alkuvuodesta antamastaan käskystä.

Sateisessa Helsingissä tuli puheeksi myös poikkeuksellisten säiden vaikutus varusmieskoulutukseen. Lumisessa pohjoisessa koulutus alkaa talviselviytymisen harjoittelulla.

– Fakta on se, että Etelä-Suomessa sotilas ei saa välttämättä suksia jalkaansa. Pohjoisessa on sääntö, että älä jätä koskaan suksia, muuten olet mennyttä, Hulkko kertoi.