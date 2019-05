Mikkelissä ulkoillaan perjantaina roskia poimien — Roskajuoksussa yhdistyvät liikunta ja ympäristön hyvinvointi

Perjantaina Mikkelissä kohotetaan kuntoa ja siistitään ympäristöä kaikille avoimessa roskajuoksutapahtumassa.

Roskajuoksussa eli ploggingissa ideana on poimia kävely- tai juoksulenkin varrella vastaan tulevat roskat talteen ja viedä ne roska-astioihin. Mukaan roskajuoksija tarvitsee vain roskapussin ja säänmukaisen varustuksen. Myös hanskoja suositellaan.

Perjantaiselle lenkille osallistuvia pyydetään saapumaan Mikkelin torille perjantaina kello 17.45. Torilta osallistujat lähtevät liikkeelle ohjatusti pienryhmissä kuudelta, ja seitsemältä roskajuoksijoille tarjotaan kahvit Torikahvila Marskissa.

Osa useaa kampanjaa

Tapahtuma on osa Mikkeli siistiksi, roskat pois -kampanjaa ja valtakunnallista Siivouspäivä-tempausta.

Perjantaina Suomessa vietetään myös Unelmien liikuntapäivää, jonka tarkoituksena on järjestää liikkumiseen kannustavia kokeilullisia tapahtumia joka vuosi 10. toukokuuta. Tempausta koordinoi Olympiakomitea ja se on osa Maailman terveysjärjestön kansainvälistä Move for Health -päivää.

Aiemmin Mikkelissä on järjestetty roskajuoksua ainakin viime syksynä.

Roskajuoksu Mikkelissä perjantaina kello 17.45. Kokoontuminen Hallitustorilla.