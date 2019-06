Mipro valittu Mikkelin Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon prosessiautomaation toimittajaksi

Mikkeliläinen Mipro Oy on valittu Mikkelin Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon prosessiautomaation ja -instrumentoinnin toimittajaksi.



Mipron ratkaisu varmistaa modernin puhdistusprosessin käytettävyyden ja vesiturvallisuuden.



Mipron toimituskokonaisuuteen kuuluu myös Kenkäveron tulopumppaamon ja Salosaaren mittausaseman automaatio. Sopimuksen arvo on 1,45 miljoonaa euroa. Hankkeen käyttöönotto ajoittuu loppusyksyyn 2020.



Projekti on yksi Mipron historian merkittävimmistä vesihuoltosektorin hankkeista.

Metsä-Sairilan uuden laitoksen puhdistusprosessi perustuu kalvobioreaktori (MBR) -tekniikkaan ja sen käytettävyydelle, luotettavuudelle ja puhdistustuloksille on asetettu korkeat vaatimukset.



Mipro Oy:n myyntipäällikkö Aki Muinonen näkee tärkeänä sen, että yritys voi olla mukana hankkeessa ja myötävaikuttaa siten alueen vesi- ja ympäristöturvallisuuden kehittämiseen.



— Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon moderni MBR-prosessi vaatii toimiakseen edistynyttä ja luotettavaa teknistä automaatioratkaisua, Muinonen sanoo.



— Meidän kannaltamme on positiivista, että Mipro pystyy toimittamaan myös puhdistamon MBR-suodatusprosessin automaation, vaikka kyseessä on Suomen oloissa uudenlainen tekniikka, Mikkelin vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki kommentoi hanketta.



Mipro on raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys. Yrityksen kotipaikka on Mikkeli, ja yhtiö toimii globaaleilla markkinoilla.



Yhtiön asiakkaita Suomessa ovat esimerkiksi Väylävirasto, HKL ja lukuisat vesi- ja energiahuollon yhtiöt. Miprolla on 40 vuoden kokemus vesihuollon prosesseista ja järjestelmätoimituksista.



Mikkelin Vesilaitoksen uusi Metsä-Sairilan puhdistamo on Euroopan ja samalla maailman moderneimpia jätevedenkäsittelylaitoksia.



Se on rakennettu kallion sisään, jossa on tasaiset prosessiolosuhteet jäteveden käsittelyyn. Näin minimoidaan myös ympäristölle aiheutuvat haitat. Se korvaa nykyisen Kenkäverossa sijaitsevan puhdistamon, joka on valmistunut 1960-luvulla ja tullut elinkaarensa päähän.