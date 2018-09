Itärata nytkähti eteenpäin — ministeri Berner teettää selvityksen vielä tämän vuoden aikana

Itä-Suomen maakuntien ratahanke etenee ainakin paperilla vielä tämän vuoden aikana.

Maakuntien edustajat tapasivat alkuviikosta liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.). Tapaamisessa mukana ollut Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Matti Viialainen sanoi, että ministeriö tekee itäradasta selvityksen vielä tämän vuoden aikana. Selvitystyön ohjausryhmään tulee edustajat Kouvolasta ja Porvoosta.

— Tapaamisen tärkein viesti on se, että itärata nousee Helsingistä Tampereelle ja Helsingistä Turkuun kaavailtujen ratahankkeiden rinnalle. Ministeri Bernerille on annettava kiitosta siitä, että hän on kiinnostunut viemään myös Itä-Suomen asioita eteenpäin.

Viialaisen mukaan ministeriössä ymmärretään se, että kyse on myös Helsingin ja Pietarin välisestä yhteydestä.

— Pietari on suurin metropoli Suomen lähialueilla ja sillä on merkitystä.

Rahoitukseen uusia malleja

Käytännössä Itärata tarkoittaa uuden raideyhteyden luomista Kouvolasta Porvoon kautta Helsinkiin. Matka-ajassa tämä tarkoittaisi vajaan puolen tunnin nopeutusta itäsuunnan yhteyksiin. Esimerkiksi Mikkelin ja Helsingin väli lyhenisi noin kahteen tuntiin.

Vaikka hanke saikin Viialaisen mukaan uutta potkua, aikataulut ja investoinnit ovat vielä täysin auki.

Maakuntajohtaja Viialainen myöntää, että valtion budjettirahoituksella Itärata ei etene.

Sen sijaan parlamentaarisen liikennetyöryhmän alkuvuodesta tekemä ehdotus hankeyhtiömallista voisi toimia.

Käytännössä hanketta varten perustettu yhtiö voisi toteuttaa itsenäisesti Itäradan ja valtio voisi olla osaomistajana yhtiössä. Näin taloudellinen vastuu jakautuisi laajemmalle.