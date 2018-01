Istuminen on myrkkyä elimistölle — Estery ry iskee vastaan toiminnallisilla lautapeleillä Estery aloitti toiminnallisten lautapelien ryhmän. Tuokioissa yhdistyy liikunta ja älynystyröiden hierominen. Mari Koukkula Estery ry alkoi järjestää toiminnallisia lautapelejä, jotka ovat kaikkea muuta kuin istumista pöydän ääressä. Mikkeliläiset Hilkka Karjalainen ja Maija Pylkkänen tulivat katsomaan, mistä oikein on kyse.

Hypi tasajalkaa, tee vatsalihasliikkeitä, esitä pantomiimia, selitä sanoin, heitä palloa, arvaa, piirrä ulkomuistista. Muun muassa näitä sisältävät toiminnalliset lautapelit.



Länsimainen lääketiede on melko yksimielinen siitä, että liikunta, sosiaalisuus ja aivojumppa auttavat pitämään yllä ihmisen toimintakykyä ja pidentämään elinikää. Näin uskotaan myös Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki Estery ry:ssä, jonka uusi ryhmätoiminta tarjoaa kaikkea edellä mainittua.



Viime vuosina on puhuttu paljon istumisen kiroista. Vanha viisauskin sanoo, että vierivä kivi ei sammaloidu.

— Tarkoituksena on liikuttaa ihmisiä ja lisätä hyvinvointia. Että saataisiin vähennettyä istumis- ja paikallaoloaikaa, sanoo Esteryn toimistotyöntekijä Marjo Paksu.

Toiminnallisten lautapelien liikuttajina toimivat Esteryn kouluttamat, vapaaehtoiset hyvinvointitsempparit. Yksi heistä on Lea Väisänen, joka vetää myös kaverikävelyjä Urpolan luontopolulla.

— Olen mukana liikkumisen ilosta, Väisänen sanoo.



Heti pelituokion alussa käy selväksi, että ryppyotsainen asenne kannattaa jättää kotiin. Yhtenä tehtävänä on esimerkiksi esittää ilman sanoja parin kanssa ryhmän ohjaajalle, miltä näyttää kun Tero Pitkämäki heittää MM-kultaa.

Paljon helpompi tehtävä on antaa kaverille kymmenen sekunnin hartiahieronta.

Ensimmäisellä kerralla mukaan osallistuneet Hilkka Karjalainen ja Maija Pylkkänen kuulivat uudesta ryhmästä vasta ennen tilaisuuden alkua. Kumpikin päätti jäädä kokeilemaan toiminnallisia lautapelejä oltuaan ennen sitä Eläkeliiton Mikkelin Seudun yhdistyksen jumpassa, joka järjestetään samoissa tiloissa Puistokatu 1:n liikuntasalissa.



— Meille kerrottiin, että tämä on Esteryn toimintaa ja avoin kaikille, eikä maksa mitään, joten heti sitten sisälle vaan, Karjalainen totesi.

— Tämä oli tutustumiskäynti ja vaikutelma oli mukava. Tässä yhdistyivät ajattelu, liikunta, yhteisöllisyys ja keksiminen.

— Ihan uudenlainen kokemus, mutta myönteinen kommentoi puolestaan Pylkkänen.

Kevään aikana Esteryn toiminnallisia pelejä pelataan keskiviikkoisin vielä 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3. ja 4.4. klo 12.00—13.30. Ryhmää ohjaavat Esteryn omat Hyvinvointitsempparit & vapaaehtoiset Riitta ja Lea.