Mikkeli saa historiansa ensimmäisen naistuomiorovastin – Ehdokkaat eri mieltä samaa sukupuolta olevien avioliitosta

Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan valitaan syyskuussa kaupungin historian ensimmäinen naistuomiorovasti. Kyseessä on myös ensimmäinen kerta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa, kun kirkossa järjestetään tuomiorovastivaali, jossa kaikki ehdokkaat ovat naisia.

Virkaa tavoittelevat Kinnulan ja Pihtiputaan seurakuntien yhteinen kirkkoherra Arja Huuskonen, Mäntyharjun seurakunnan kirkkoherra Ann-Maarit Joenperä ja Kirkkohallituksen vs. asiantuntija, pastori Minna Rikkinen.

Tuomiorovastina toimii tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa tuomiorovastin virkoja on yhdeksän, yksi kussakin hiippakunnassa. Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan Marja Heltelä ja Oulun tuomiokirkkoseurakunnan Satu Saarinen ovat tällä hetkellä ainoat naistuomiorovastit Suomessa.

Vesa Vuorela Kinnulan ja Pihtiputaan seurakuntien yhteise kirkkoherran Arja Huuskosen mielestä alueseurakuntia on syytä kuulla herkällä korvalla.

Kirkkolaille kuuliainen

Etelä-Pohjanmaalta kotoisin oleva Kinnulan ja Pihtiputaan seurakuntien yhteinen kirkkoherra Arja Huuskonen on aloittanut uransa seurakuntapastorina Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa vuosina 2005–2007. Tuomiokirkkoseurakunnan työntekijät, tilat ja alueseurakunnat ovatkin hänelle jonkin verran ennestään tuttuja.

– Olisin työyhteisöä, vapaaehtoistoimijoita ja luottamushenkilöitä kannustava, rohkaiseva ja kuunteleva tuomiorovasti, Huuskonen perustelee.

Olen valmis vihkimään, jos kirkolliskokous muuttaa virallista kantaansa. — Arja Huuskonen

Samaa sukupuolta olevien avioliitto on jo vuosien ajan ollut aihe, joka jakaa mielipiteitä kirkossa. Esimerkiksi nykyinen tuomiorovasti Juha Palm kuuluu tasa-arvoisen avioliiton vastustajiin.

Huuskonen ei suosi tässä vaiheessa samaa sukupuolta olevien avioliittoa, sillä kirkon virallinen kanta on sitä vastaan.

– Olen valmis vihkimään, jos kirkolliskokous muuttaa virallista kantaansa.

Anttolan, Ristiinan, Suomenniemen ja Haukivuoren seurakunnat sekä Mikkelin maaseurakunta liitettiin Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan vuonna 2013.

– Alueseurakuntia on syytä kuulla herkällä korvalla, sillä liitoksista ei ole vielä kovin pitkä aika. On tärkeää, että olemme yhteisellä asialla ja suunnittelemme asiat yhdessä. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä samalla tavalla, vaan on rikkaus, jos esimerkiksi jumalanpalvelukset ovat erityyppisiä.

Vesa Vuorela Mäntyharjun seurakunnan kirkkoherra, teologian tohtori Ann-Maarit Joenperä kertoo, että haluaa kehittää alueseurakuntien jumalanpalveluselämää.

Omatunto sidottu kirkolliskokouksen päätöksiin

Mäntyharjun seurakunnan kirkkoherra, teologian tohtori Ann-Maarit Joenperä kertoo, että tuomiokirkkoseurakunta saisi hänestä läsnä olevan, keskustelevan ja oikeudenmukaisen tuomiorovastin. Joenperä on alkujaan lähtöisin Järvenpäästä, mutta kertoo olevansa kolmannen polven paluumuuttaja, sillä hänen isoäitinsä on kotoisin Mäntyharjulta.

Kirkolliskokous määrittelee kirkon ylimmän opin ja tunnustuksen. Sen mukaan mennään. — Ann-Maarit Joenperä

Joenperä kertoo, että hänen omatuntonsa on sidottu kirkolliskokouksen päätöksiin. Tässä vaiheessa hän ei siis kannata samaa sukupuolta olevien avioliittoa.

– Kirkolliskokous määrittelee kirkon ylimmän opin ja tunnustuksen. Sen mukaan mennään.

Joenperä haluaisi tuomiorovastina erityisesti kehittää alueseurakuntien jumalanpalveluselämää.

– Myös koronan keskellä seurakunnan on syytä tukea ja auttaa ihmisiä eteenpäin tarjoten luottamusta tulevaisuuteen.

Vesa Vuorela Kirkkohallituksen vs. asiantuntija, pastori, teologian tohtori Minna Rikkinen kuvailee tuomiokirkkoseurakunnan aluetta moni-ilmeiseksi.

Eteenpäin katsova

Lappeenrantalaislähtöinen Kirkkohallituksen vs. asiantuntija, pastori, teologian tohtori Minna Rikkinen kertoo olevansa ihmisläheinen, kehittämissuuntautunut ja toivoa rakentava tuomiorovastiehdokas.

– Mikkelissä on paljon mahdollisuuksia rakentaa ihmisläheistä seurakuntaelämää olosuhteissa, joissa alueen asukaskehitys on epävakaa. Toivon myös, että eri tavallakin ajattelevat ihmiset voisivat löytää tavan rakentaa omaa jumalasuhdettansa. Erilaisina mutta yhdessä.

Lisäksi Rikkinen haluaa ihmisten löytävän arkipäiväisen ja arjenläheisen tavan olla yhteydessä seurakuntaan.

Ihmisillä täytyy olla mahdollisuus pyytää Jumalan siunausta nykyisen voimassa olevan avioliittolain mukaisesti. — Minna Rikkinen

Rikkinen kuvailee Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan aluetta moni-ilmeiseksi viime vuosikymmenellä tehtyjen seurakuntaliitosten takia.

– Omalla johtamistyölläni pyrkisin pitämään huolen siitä, että ihmiset huomioitaisiin myös pienemmillä ja harvemmin asutuilla maaseutualueilla.

Rikkinen kertoo kannattavansa tasa-arvoista avioliittolakia.

– Ihmisillä täytyy olla mahdollisuus pyytää Jumalan siunausta nykyisen voimassa olevan avioliittolain mukaisesti.

Nykyinen tuomiorovasti Juha Palm jää joulukuun alussa eläkkeelle. Palm on toiminut tuomiorovastina vuodesta 2011 lähtien.

Näin kirkkoherra valitaan

Kirkkoherranviran hakuajan päätyttyä tuomiokapituli tutkii hakijoiden kelpoisuuden ja yleensä haastattelee hakijat avoinna olevaan kirkkoherran virkaan sekä laatii hakijoista lausunnon seurakunnalle.

Ennen kirkkoherran viran auki julistamista seurakunta voi halutessaan päättää, onko kirkkoherran vaali välitön vai välillinen. Välittömässä vaalissa seurakuntalaiset äänestävät suoraan kirkkoherraa. Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoherran välillisen vaalin. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan tuomiorovastinvaali toteutetaan välillisellä vaalitavalla.

Jos kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsenet ovat yksimielisiä päätösehdotuksessa esitetyn henkilön valinnasta, vaalia ei käytännössä toimiteta suljetuin lipuin tai muuta vaalimenettelyä noudattaen.

Tarvittaessa toimitettava kirkkoherran välillinen vaali on kaksivaiheinen. Jos vaalin ensimmäisellä kierroksella kukaan hakijoista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan samassa kokouksessa uusi vaali. Uudessa vaalissa ovat mukana kaksi ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saanutta. Toisella vaalikierroksella eniten ääniä saanut tulee valituksi virkaan.

Jos toisella, ratkaisevalla vaalikierroksella äänet jakautuvat tasan hakijoiden kesken, päätösvalta asiassa siirtyy tuomiokapitulille. Tällöin tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen jommallekummalle eniten ääniä saaneesta hakijasta. Tuomiokapituli ottaa huomioon aiemmassa lausunnossaan tekemänsä arvioinnin hakijoiden taidosta ja kyvystä haettavana olevaan virkaan.