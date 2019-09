Essote pyrkii yhä uusiin säästöihin ensi vuoden budjetissa — Investointilistan viimeinen kohta, Mielen ja kuntoutuksen talo, nousee Mannerheimintielle

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava kuntayhtymä Essote varoittelee, että tiukka taloudenpito alkaa näkyä yhä enemmän asiakkaille.

Essoten virkamiesjohto julkisti perjantaina kuntayhtymän johtajan esityksen ensi vuoden talousarvioksi. Kulujen ei ennakoida kasvavan. Uusia toimintoja ei tule.

Talousarviota luonnehditaan voimakkaasti leikkaavaksi. Leikkaukset kohdistuvat henkilöstön lukumäärään ja tiloihin.

Investointipuolella kuntayhtymä laittaa liikkeelle Mielen ja kuntoutuksen talon rakentamisen.

"Löysää ei enää ole"

Essoten tänä vuonna aloittamalla talous- ja muutosohjelmalla sekä kolmen viikon kuluttua päättyvillä yt-neuvotteluilla haetaan miljoonasäästöjä. Ne auttavat kulujen hallinnassa, mutta toimet väistämättä heijastuvat kansalaisiin.

Kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen ennakoi, että esimerkiksi hoitojonot saattavat pidentyä ja hoitoon pääsy vaikeutua. Osin vaikutukset ovat jo tuntuneet.

— Kaikki löysä on jo otettu pois esimerkiksi koulutuksesta ja henkilöstöstä, joka alkaa olla kovilla. Koko ajan säästämme, mutta myös kustannukset kasvavat, sanoo puolestaan terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Essoten menojen kasvu on pistänyt kuntapäättäjät tuskailemaan ja julkisestikin avautumaan Essoten taloudenpidosta.

Kortelainen sanoo Essoten vastanneen jäsenkuntien säästöhuutoon koko ajan. Hän nostaa esiin muun muassa toimeenpannun tuottavuusohjelman ja tilojen tiivistämisratkaisut. Kortelainen muistuttaa toimialan yleisestä menokasvusta, jota Etelä-Savossa vauhdittaa väestön ikääntyminen.

Kortelaisen mukaan julkisuudessa esiintyneissä tiedoissa olisi välillä ollut korjattavaa. Hän sanoo kuitenkin vuoropuhelun kuntien kanssa toimineen.

Essoten vuoden 2020 talousarvioesityksen loppusumma on 380 miljoonaa euroa. Kuntaosuuksille ennakoidaan noin yhden prosentin kasvua ja 337 miljoonan euron kokonaissummaa.

Väestön vanhenemisen ja hoidon tarpeen kasvun ohella menopaineita kasvattaa muun muassa lääkkeiden ja tarvikkeiden kallistuminen.

Talousjohtaja Vesa Vestala arvioi, että nollatulokseen tähtäävässä budjetissa on useita epävarmuustekijöitä. Työmarkkinaneuvottelujen tuloksia ei tiedetä. Essote on varautunut kahden prosentin palkankorotuksiin.

Myös hoitotakuu seitsemässä päivässä ja hoitajamitoituksen nostaminen 0,7:ään toteutuessaan maksavat kuntayhtymälle. Koska päätöksiä ei ole, kustannuksiin ei ole varauduttu, mutta ne on arvoitu noin 15 miljoonaksi euroksi.

Yhdeksi sote-maakunnaksi

Kyseessä on talousarvion ensimmäinen versio, kuntayhtymän johtajan esitys. Se lähtee Essoten hallituksen käsittelyn jälkeen lausunnoille jäsenkuntiin.

Talousarvioehdotukseen oheen Kortelainen laittaa kutsun 31. lokakuuta kuntakokoukseen, jossa Essote haluaa selvittää kuntien kannan maakuntauudistuksen suuntiin.

Kuntakokoukselle Kortelaisen ensisijainen esitys on se, että Essote ja kunnat esittävät koko Etelä-Savon yhdistymistä yhdeksi kuntayhtymäksi jo ennen maakuntauudistusta. Kortelainen sanoo, että jo edellisen uudistuksen valmistelun yhteydessä palvelurakenne todettiin integraatiota tukevaksi.

— Lisäksi tämä vastaa hallitusohjelman tavoitetta ja tällä varmistetaan, että Etelä-Savo on yksi 18 sote-maakunnasta.

Taru Hokkanen Kuntayhtymä Essoten johtaja Risto Kortelainen sanoo, että jako hallinnolliseen maakuntaan ja sote-maakuntaan ei ole perusteltu.

Kortelainen on hahmotellut muitakin vaihtoehtoja. Mikäli Savonlinnan seudun Sosteri siirtyy Pohjois-Savoon, Essoten alue jäisi omaksi sadan tuhannen asukkaan maakunnaksi.

— Se kuitenkin romuttaisi pitkälle viedyn maakuntavalmistelun. Toivon Essoten alueelta selkeää viestiä Etelä-Savon maakunnan puolesta.

Psykiatria tuodaan muiden palveluiden äärelle

Essoten uudistuksiin on viime vuosina liittynyt mittavaa rakentamista ja laaja Esper-hanke Mikkelissä. Sen viimeinen vaihe on Mielen ja kuntoutuksen talon rakentaminen.

Kuntayhtymän valtuusto käsittelee talon hankesuunnitelmaa joulukuussa.

Hankejohtaja Pirjo Syväoja sanoo, että jos rakentamispäätös syntyy, rakentaminen alkaa keväällä, ja talon ennakoidaan valmistuvan kesällä 2022. Paikka on sairaalakampuksen pohjoispäässä parkkitaloa ja Kuumaa sairaalaa vastapäätä, entisen pulttiliikkeen tontilla.

Syväojan mukaan hanke on monin tavoin järkevä.

— Psykiatrian pitää olla siellä, missä muukin terveydenhoito, eivätkä metsäsairaalat ole tätä päivää. Moision tai Kyyhkylän tilat eivät ole enää edes omiamme.

Rakentamisesta luopuminen tarkoittaisi käytännössä laitospalveluista luopumista, 120 työpaikan menetystä ja ostopalveluihin siirtymistä, mikä nostaisi palvelun hinnan kaksinkertaiseksi.

Uudisrakentaminen on mitoitettu Essoten alueen käytölle. Vaativan psykiatrian palveluita voidaan mahdollisesti myydä ulos kuten nyt jo tehdään Sosterille.

Ensi vuoden budjetissa rakentamiseen on varauduttu 15 miljoonalla eurolla. Kustannusarvio on 41,7 miljoonaa euroa.

Essoten käyttötaloutta rasittavat investoinneista aiheutuvat poistot. Mielen ja kuntoutuksen talon rahoitusmalli on vielä harkinnassa, ja taselainan vaihtoehdoksi on noussut leasing-rahoitus, jolloin poistojen rasite siirtyisi hankalien talousvuosien yli.