Mikkelin Kirkkopuisto täyttyy jälleen kiljahduksista ja hulinasta, kun tivoli saapui kaupunkiin — Tivolityö on raskasta työtä, kertoo Tuomo Seiterä, joka on matkustanut karavaanin mukana 60-luvulta lähtien

Tivoli Seiterällä on viisivuotinen sopimus Kirkkopuiston käytöstä tivoliviikkoina.

Hauskaa ja vähän hurjaakin, mutta turvallista. Sitä on lystinpito tivolissa. Seiterän suvulla on puolen vuosisadan kokemus kävijöiden viihdyttämisestä, ja perheyrityksen johdossa on jo toinen sukupolvi.

Tivolia pyörittää perustaja Lauri Seiterän poika Tuomo Seiterä puolisonsa Mari Seiterän kanssa.

Tuomo Seiterä on matkannut karavaanin mukana vuodesta 1966 eli tivolin perustamisesta lähtien.

— Läyliäisistä lähdetään liikkeelle joko maaliskuun viimeisellä tai huhtikuun ensimmäisellä viikolla, pääsiäisestä riippuen. Ensimmäinen pysähdyspaikka on aina joko Riihimäki tai Hyvinkää.

Tyypillinen kävijä tivolissa on lapsiperhe. — Tuomo Seiterä

Kysymykseen, eikö silloin ole vielä melko viileää, Tuomo Seiterä vastaa lyhyesti: ”on”. Heinäkuussa, kun kiertue perinteisesti saapuu Mikkeliin, on lämmintä ja eletään suomalaisen kesän vauhdikkaimpia viikkoja. Kirkkopuistossa riittää hulinaa.

— Tyypillinen kävijä tivolissa on lapsiperhe. Sukua saattaa tulla kolmessa polvessa, kun isovanhemmat tuovat lapsenlapsensa ja vanhemmat innostuvat lähtemään mukaan.

Tivolikenttien katoaminen huolettaa

Kun Tivoli Suuronen lopetti toimintansa viime vuonna, Suomea jäi kiertämään kolme tivolia: Seiterän lisäksi tivoli Sariola ja Suomen tivoli. On epätodennäköistä, että kaikki kolme tulisivat Mikkeliin peräkanaa.

—Suomalaisten tivolien ja sirkusten yhdistys kokoontuu kahdesti vuodessa, ja kerromme toisillemme reittisuunnitelmamme, Tuomo Seiterä kertoo.

Yhdistyksen kautta tivolit ovat esittäneet huolensa sopivien tivolikenttien katoamisesta kaupunkirakentamisen tiivistyessä. Siinä suhteessa Mikkeli on positiivinen poikkeus. Tivoli Seiterällä on kaupungin kanssa viisivuotinen sopimus Kirkkopuiston käytöstä tivoliviikkoina.

Tivolin kuuluu uudistua, ja tänä vuonna rekkoihin on lastattu uudet pomppulinna ja liukumäki. Muuten laitteita löytyy niin rämäpäille kuin rauhallisemmasta kyydistä nauttiville.

Työnteko tivolissa on raskasta, mutta asiakkaille se ei näy, kun portit avautuvat.

— Teemme paljon sellaista työtä, mikä ei näy asiakkaille, mutta näkyisi, jos se jäisi tekemättä.

Tivoli Seiterä Kirkkopuistossa 10.—21.7. Avoinna arkisin kello 12—20, pe 12—23, la 12—20, su 14.7. klo 12—18, su 21.7. klo 12—16.