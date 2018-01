Vanhainkodin tilalle nykyaikainen palvelutalo — Mäntykankaan myynti Attendolle kunnanhallituksen käsiteltävänä maanantaina Kangasniemen kunta haluaa eroon huonossa kunnossa olevasta kiinteistöstä. Arja Reinikainen Mikäli kunnanhallitus ja valtuusto niin päättävät siirtyy tehostettua palveluasumista tarjoavan Mäntykankaan huonokuntoinen kiinteistä Attendo Oy:n omistukseen. Tilalle on tarkoitus rakentaa nykyaikainen ikäihmisten palvelutalo.

Kangasniemen kunta on myymässä entisen vanhainkodin kiinteistön yksityisiä hoivapalveluja tarjoavan Attendo Oy:lle.

Kunnanjohtaja Risto Nylund esittää maanantaina kokoontuvalle kunnanhallitukselle, että kunta myy tehostettua palveluasumista tarjoavan 44-paikkaisen Mäntykankaan Attendolle 1.6 miljoonalla eurolla, joka on kiinteistön tasearvo.

Lisäksi Nylund esittää, että valtuusto myöntää kunnanhallitukselle oikeuden päättää kaupan muista ehdoista ja antaa kunnanhallitukselle oikeuden päättää muista yhteistyöehdoista.

Tilalle nykyaikainen palvelutalo

Mikäli kauppa toteutuu, Attendo Oy rakentaa uuden, noin 60 paikkaisen ikäihmisten palvelutalon Kangasniemelle.

Toiminta Mäntykankaan nykyisissä tiloissa jatkuu nykyisellään uuden palvelutalon valmistumiseen saakka. Siihen saakka palveluista vastaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä.

Esityksen mukaan Attendo vastaa kaupan kohteena olevan kiinteistön käytöstä sen jälkeen, kun kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan. Myös entisen vanhainkodin kiinteistön purkamisesta aiheutuvista kuluista vastaa ostaja. Purkaminen on määrä aloittaa viimeistään vuoden kuluessa uuden palvelutalon valmistumisesta.

Uusi hoivakoti on tarkoitus rakentaa alueelle, jossa on Mäntykankaan lisäksi muistisairaiden asumis- ja hoivapalveluja tarjoava 22-paikkainen Männikkö, kaksi yksityistä ryhmäkotia Kuusela ja Seijanhovi sekä palveluasuntoja.

Mäntykangas on entinen vanhainkoti, jonka sisäilmaongelmia ei ole useista remonteista huolimatta onnistuttu korjaamaan. 1960-luvulla rakennetun kiinteistön tilat eivät muutenkaan vastaa tämän päivän tehostetulla palveluasumiselle asetettuja vaatimuksia.

Kunta varautuu soteuudistukseen

Kiinteistön myynnillä kunta varautuu sote- ja maakuntauudistukseen. Pelkona on, että kun kolmen vuoden määräaikainen vuokrasopimus maakunnan kanssa umpeutuu, kiinteistöt jäävät kunnan rasitteeksi palvelutuotannön päättyessä.

Kiinteistökaupalla kunta haluaa myös varmistaa, että työpaikat säilyvät Kangasniemellä.

Vastaavan ratkaisuun on päätynyt pieni Hirvensalmen kunta, joka on päättänyt myydä tehostettua asumispalvelua tarjoavan Heikinkodin ja terveyskeskuksen terveysjätti Attendolle.