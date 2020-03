Mikkelin Rantakylään tehdään frisbeegolfrata, joka palvelee myös koululaisia – "Maasto on ihan täydellinen frisbeetouhuun", sanoo suunnittelijakonkari Timo Ruuska

Mikkelin Rantakylään suunnitellaan frisbeegolfrataa. Mikkelin frisbeegolf ry:n ja Mikkelin kaupungin liikuntatoimen yhdessä toteuttama rata avataan Rantakylään kesän aikana.

Yhdeksän väylän rata sijoitetaan Rantakylän pururadan maastoon. Vapaasti käytettävissä olevalla radalla on tarkoitus järjestää myös lähellä sijaitsevan Rantakylän koulun koululiikuntaa.

– Suunnittelemme radan koululaiskäyttöön, mutta kuitenkin niin, että myös frisbeegolfin harrastajilla pysyisi mielenkiinto yllä. Tavoitteena on helppo muttei liian helppo rata, luonnehtii projektin vetäjä ja radan suunnittelija Timo Ruuska.

Mikkelin frisbeegolf ry:n perustaja Ruuska on suunnitellut Mikkelin nykyisistä frisbeegolfpaikoista Siekkilän, Suomenniemen ja Haukivuoren frisbeegolfpuistot sekä kilpapelaajille suunnatun Kaihun puiston.

Ei pitäisi häiritä pururadan toimintaa

Uusi frisbeegolfrata sijoitetaan Rantakylän pururadan muodostaman kahden lenkin sisälle. Ruuskan mukaan metsiköistä joudutaan todennäköisesti kaatamaan isoimpia puita radan tieltä, mutta muuten alue soveltuu frisbeegolfiin hyvin.

– Se on jylhää metsää missä on hyvin vähän aluskasvillisuutta, eli maasto on ihan täydellinen frisbeetouhuun. Siellä ei tarvitse rakentamisen jälkeen hirveästi tehdä raivauksia tai muuta ylläpitoa, Ruuska sanoo.

Ruuska kertoo suunnittelevansa radan niin, etteivät frisbeet lentelisi pururadalle asti.

– Tietysti aina on sellainen mahdollisuus, että joku heittää frisbeen ihan väärään suuntaan. Mutta yritämme tehdä radasta sellaisen, että siellä heitetään poispäin pururadasta. Reunoille on myös tarkoitus jättää suojapuustoa, Ruuska kertoo.

Tervetuloa talkoisiin!

Rata rakennetaan talkootyönä. Vapaaehtoiset työntekijät voivat ilmoittautua talkoisiin mukaan Frisbeegolfrata Rantakylään -nimisen Facebook-ryhmän kautta.

Siinä missä Ruuska vastaa radan suunnittelusta, on kaupungin liikuntapaikkamestari Pekka Turunen auttanut esimerkiksi lupa-asioiden selvittämisessä.

– Kaupunki on ollut erittäin myötämielinen tässä hankkeessa, ja Pekan kanssa on ollut mukava toimia, Ruuska sanoo.