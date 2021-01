Rekryon-tapahtuma siirtyy koronarajoituksia noudattaen virtuaaliympäristöön

Työnantajia ja työnhakijoita törmäyttävä suosittu rekrytointitapahtuma Rekryon toteutetaan koronatilanteen vuoksi tänä vuonna livestriiminä.

Vuodesta 2012 lähtien Mikkelissä vuosittain järjestetty Rekryon keräsi viime vuonna Mikkeli-saliin reilut kaksi tuhatta kävijää neljän tunnin aikana.

Tälle vuodellekin aikaa on varattu neljä tuntia, vaikka tapahtuman muoto on virtuaalinen. Olli Marjalaakson juontamassa lähetyksessä alueen työnantajat esittelevät toimintaansa ja avoimia työpaikkojaan, etenkin kesä- ja kausi-sellaisia. Etelä-Savon te-palvelut on mukana jakamassa työnhakuun liittyvää tietoa.

Virtuaalitapahtuman etuna on, että mukaan pääsee myös niitä yrityksiä, jotka eivät aiempina vuosina ole voineet irrottautua paikan päälle Mikkeliin. Esimerkiksi Puumalasta on ilmoittautunut mukaan useampia työnantajia.

Osallistujille maksuttoman Rekryon 2021 tapahtuman pääjärjestäjä on Mikkelin kaupungin työllisyyspalvelut.

Keskiviikkona 20.1. julkaistaan rekryon.fi -sivustolla avoimet työpaikat -osio, jossa pääsee tutustumaan avoimiin työpaikkoihin.

Rekryon 2021 28.1. kello 12–16.