Poliisilta pyöräilijöille 372 huomautusta Itä-Suomessa tehovalvontaviikon aikana

Itä-Suomen poliisi jakoi pyöräilijöille valtakunnallisen tehovalvontaviikon aikana 372 huomautusta viime viikolla. Lisäksi jaettiin neljä liikennevirhemaksua.

Uuden tieliikennelain mukaan polkupyörässä on oltava etu- ja takavalo pimeällä, hämärässä tai silloin, kun näkyvyys on sään takia huonontunut.

Etuvalaisimen valon on oltava valkoista tai vaalean keltaista. Takavalon on näytettävä punaista taaksepäin. Valot voi kiinnittää pyörään tai esimerkiksi selkäreppuun. Takavalo on tullut pakolliseksi uuden tieliikennelain myötä.

Poliisi suhtautuu takavalon puuttumiseen vielä toistaiseksi neuvomalla ja ohjeistamalla.

– Etuvalon puuttumisesta voidaan kirjoittaa 40 euron liikennevirhemaksu, sanoo Itä-Suomen poliisilaitoksen liikennepoliisisektorin johtaja ylikomisario Petri Pahkin.

Pyöräilijöiden tehovalvonta jatkuu vielä ensi viikolla, kerrotaan poliisin julkaisemassa tiedotteessa.