Mikkelin keskussairaalan päivystysosaston remontti valmistuu — Tilat nyt aiempaa rauhallisemmat ja tarjoavat enemmän yksityisyyden suojaa

Yksi Mikkelin keskussairaalan työmaista loppuu, kun päivystysosaston remontti valmistuu lähipäivinä. Päivystysosasto pääsee muuttamaan väistöstä takaisin omiin tiloihinsa ja sijaitsee jälleen 17.12 kello 12 alkaen HK-osalla ensimmäisessä kerroksessa.

Essote kertoo tiedotteessaan, että päivystysosasto löytyy helpoiten keskussairaalalta seuraamalla lattiasta löytyviä punaisia teippejä, joissa lukee ”Päivystysosasto”.

— Remontissa huoneisiin rakennettiin enemmän seinää ja laitettiin ovet. Tilat ovat nyt aiempaa rauhallisemmat ja tarjoavat enemmän yksityisyyden suojaa, kertoo vs. apulaisosastonhoitaja ja muuttokoordinaattori Heidi Korhonen.

— Aiemmin tilat oli rakennettu lähinnä potilaiden seurantaa varten, nyt ne ovat osastomaisempia. Myös hoitajien ja lääkärien työpisteet uusittiin.

Päivystysosastolla hoidetaan ja seurataan sisätautisia ja kirurgisia potilaita lyhytaikaisesti, maksimissaan 48 tuntia. Potilaat siirtyvät päivystysosastolle useimmiten juuri päivystyksestä, kun he tarvitsevat nimenmaan lyhytaikaista osastoseurantaa ja hoitoa.

— Päivystysosasto toimii osana monitoimijapäivystystä. Olemme olleet elokuun lopulta väistössä omien tilojemme remonttia. Lainasimme monitoimijapäivystykselle jo valmistuneita tiloja. Monitoimijapäivystys siirtyy näihin tiloihin helmi-maaliskuulla 2019, kertoo Korhonen.

Potilaspaikkoja päivystysosastolla on kaikkiaan 18. Tavoitteena on laajentaa osaston paikkamäärää osana talous- ja muutosohjelmaa. Päivystysosastolla ja monitoimijapäivystyksellä on yhteinen henkilökunta, joka kiertää työpisteeltä toiselle.

Päivystysosaston remontti on osa keskussairaalan normaalia perusparannusten kiertoa, eikä tämä työmaa kuulu suureen perusparannusta ja laajennusta tekevään Esper-hankkeeseen. Remontti ajoitettiin Esperin kanssa samaan aikaan, koska väistötilat löytyivät kätevästi, Essotelta kerrotaan.