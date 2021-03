Etelä-Savossa tavoitellaan tuleville vuosille samaa hirvieläinten päälukua kuin nykyisinkin

Etelä-Savon alueellinen riistaneuvosto on sidosryhmiä kuultuaan päättänyt hirvieläinten kantatavoitteista vuosille 2021–2023. Päätös on, että hirvitiheystavoitteet pysyvät Etelä-Savossa samoina kuin edellisenä kolmivuotiskautena eli 2,5–3,0 hirveässä tuhatta hehtaaria kohden. Maakunnan nykyinenkin hirvitiheys on asetetussa tavoitehaarukassa eli noin 2,8 hirvessä tuhannella hehtaarilla.

Kolmeksi vuodeksi asetetut tavoitteet kiinnostavat Etelä-Savon riistapäällikön Petri Vartiaisen mukaan erityisesti metsänomistajia. Metsänomistajat seuraavat aina suunnitelmia hirvien aiheuttamien metsätuhojen näkökulmasta.

– Etelä-Savossa arvioidut metsätuhot samoin kuin hirvikolareiden määrätkin ovat ollut laskussa. Tämmöinen myönteinen tilanne meillä on ollut pitkään. Siksi nämä tulevatkin hirvikannan tiheystavoitteet asettuivat näihin nykyisiin, hyviksi koettuihin lukemiin, Vartiainen sanoo.

Tosin hänen mukaansa pitää todeta toki sekin, että aina on myös niitä metsänomistajia, joille tiheyshaarukan alareunakin eli 2,5 hirveä hehtaarille on liikaa.

– Kun näitä isoja tavoitteita asetetaan, niin pitää muistaa, että kyse on joka kerta kompromissista, Vartiainen huomauttaa.

Hirvikolareiden määrät laskussa

Hirvikannat olivat suurimmillaan Etelä-Savossa 2000-luvun alkupuolella. Silloin ne olivat kolminkertaiset nykyiseen verrattuna. Myös kolme viimeistä vuotta on hirvikanta, samoin kuin hirvikolareiden määrä ollut laskussa. Kannan koko ja liikennevahinkojen määrät myötäilevät aika lailla tarkkaan toisiaan.

– Niin ikään arvioidut ja korvatuiksi esitetyt metsävahingot ovat vähentyneet viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana, Vartiainen kertoo.

Valkohäntäpeura on yleistynyt viime vuosina Etelä-Savossa. Lajia voi jo Vartiaisen mukaan tavata laajalla alueella aina Sysmästä Heinävedelle.

Lajin esiintymisessä voi olla paljon vaihtelua kunnittain. Mikkelin ja Pieksämäen linjan pohjoispuolella kannat ovat harvempia.