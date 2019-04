Pertunmaalla paloi nelisen hehtaaria maastoa — Etelä-Savossa on voimassa ruohikkopalovaroitus

Pertunmaan Kuortissa Kannonlahdentiellä paloi torstaina noin neljä hehtaaria maastoa.

Palon saaminen hallintaan vei seitsemältä pelastusyksiköltä useamman tunnin ja puustoa menetettiin vähän. Jälkisammutus kestää pitkälle yöhön tai jopa huomiseen päivään

Syttymissyystä ei ole tietoa. Palanut alue on pääasiassa hakkuuaukeaa, ja sillä on ilmeisesti muutama päivä sitten poltettu hakkuutähteitä.

Pelastuslaitos muistuttaa, että maasto on nyt erittäin kuivaa. Etelä-Savossa on torstaina puoliltapäivin asetettu voimaan ruohikkopalovaroitus, ja avotulen tekeminen on kiellettyä ja rangaistavaa.