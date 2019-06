Uusien kesämökkien rakentaminen on laskussa — Rautakauppias: "Pääpaino on siirtynyt kunnostamiseen ja ylläpitoon"

Mökkejä rakennetaan edelleen, mutta Tilastokeskuksen mukaan määrä on laskenut selvästi viimeisen 18 vuoden aikana. Rakentaminen on vilkkainta Lapissa, Etelä-Savossa ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Mökkiläisten pääpaino on siirtynyt kunnostamiseen ja ylläpitoon.