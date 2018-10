Kokoomuksen varapuheenjohtaja, oikeusministeri Antti Häkkänen kummastelee opposition halua arvostella hallituksen työllisyyspolitiikkaa.

Häkkäsen mukaan hallitus on vaalikauden aikana tehnyt kymmeniä työllisyyttä kohentavia ratkaisuja, joita lähes kaikkia oppositio on vastustanut.

Samaan pakettiin kuuluu nyt käsittelyssä oleva niin sanottu irtisanomislaki, joka tähtää pienten työpaikkojen työntekijöiden irtisanomisen helpottamiseen.

Häkkänen pitää lakia yritysten kannalta tarpeellisena ja sanoo, että lakiesitystä ei peruta.

— Tämä irtisanomislaki on osa isoa palapeliä, jolla tavoitellaan työllisyyden parantamista, sanoo Häkkänen.



Häkkänen pitää työllisyysasteen nostamista ratkaisevana yhteiskunnan julkisten palvelujen rahoittamiseksi.

Oppositiolta tai SAK:lta sen sijaan ei hänen mukaansa ole tullut esityksiä työllisyyden kohentamiseksi.

— Jos ollaan vastaan, sopisi myös tulla esityksiä. Mitään ei kuitenkaan ole kuulunut. On oltava vastuuta pelastaa palvelut ja eläkkeet, ja täytyy tarjota uskottavia keinoja siihen.

Opposition, esimerkiksi SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen, esityksille Häkkänen ei lämpene. Hän katsoo, että Rinteen ehdotukset lisäisivät työttömyyttä ja velanottoa.

— Katteetonta puhetta. Pitääkö perua julkisen talouden tasapainottaminen? Se johtaisi velkakierteeseen

”Eduskunta ottaa nyt ison periaatteellisen linjan”

Häkkäsen mielestä oppositio näkee vaalien läheisyyden.

— Lupaukset on kuitenkin lunastettava. Kyllä se tiedetään oppositiossakin.

— Seuraavakin hallitus, on sen pääministeri kuka tahansa, joutuu tekemään päätöksiä työllisyyden kohentamiseksi.

Häkkänen kommentoi hallituksen ja opposition suhteita Mikkelin markkinoiden politiikan kadulla tiistaina, jolloin myös iltapäivän puolella eduskunta keskusteli irtisanomislaista ja hallituksen tiedonannosta.

Politiikan puheet kiinnostivat markkinaväkeä Mikkelin Mikko-markkinoilla tiistaina. Maaherrankadulla oli joka puolueella telttansa.



Häkkänen sanoo, että kyse ei ole yksittäisestä laista, vaan keskiviikkona luottamusäänestyksessä eduskunta ottaa kantaa hallituksen työllistämispolitiikkaa.

— Eduskunta ottaa nyt ison periaatteellisen linjan, eivätkä ulkoparlamentaariset voimat vaikuta siihen.

— Puolueilla on tietenkin mielipideoikeutensa, mutta eduskunta päättää, ei järjestövalta.

Hallitus saanee keskiviikkona luottamuksensa ja irtisanomislaki menee eduskunnassa aikanaan läpi.

Lakia vastaan on vasemmistorintama vihreillä tuettuna. Häkkänen laskee, että hajoamista kuitenkin tulee, sillä ”vihreät hajoavat, ja myös SDP:ssä on yrittäjäsiiven edustajia”.

Voimaan tullessaan laki antaa pienyrittäjälle rohkeutta palkata lisää henkilöstöä, kun on tiedossa, että irtisanominen helpottuu.

— Ongelma on se, että yritys ei uskalla palkata lisää henkilöstöä, vaikka kasvua olisi näkyvissä. Jos kerran SDP ja SAK ovat lakia vastaan, mikä olisi vaihtoehto?

Palkkatuki on järjestelmänä olemassa ja siihen on rahoitustakin, mutta Häkkäsen mukaan yritykset eivät näytä sitä käyttävän.

— Laki ei poista irtisanomissuojaa. Tässä esimerkiksi SAK:n kampanja ajoi miinaan.

Poliittisista lakoista tulee vielä keskustelua

Hallituksen esitys on johtanut työtaistelutoimiin työntekijäpuolella.

Häkkänen ei poistaisi lakko-oikeutta, mutta arvostelee poliittista lakkoa.

Hänen mukaansa vahva lakko-oikeus säilyy työmarkkinoilla esimerkiksi työsopimuksista väännettäessä, mutta ”poliittinen mielenilmaus työaikana on eri asia”.

— Keskustelua tästä kyllä tulee jatkossa, arvelee Häkkänen.

Kiista irtisanomislaista ja hallituksen tiedonannosta heijastuu myös puolueiden kannatuksiin.

Tuore mielipidemittaus (HS 16.10.) osoittaa, että SDP pitää edelleen ykköspaikkansa. Kokoomus on kakkonen, mutta hienoisessa laskussa.



Kokoomuksen varapuheenjohtajana Häkkänen ei ole huolissaan puolueensa kannatusluvuista.

— Ei kannata tuijotella galluppeja, sillä silloin ei kyetä ratkaisuihin.

Häkkänen lohkaisee, että ”vasta ihan vaalien alla” voi katsella mittausnumeroita.

— On selvä, että tilanne sataa nyt SDP:n laariin. Laki on kuitenkin tehtävä ja mentävä eteenpäin.