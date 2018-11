Pyöräliiton valtakunnallinen #Pyöräilytalvi-tapahtumaviikko on käynnissä tällä viikolla.



Kampanjan tapahtumissa 25 paikkakunnalla paikalliset vapaaehtoiset jakavat ympäri maata 12.–18.11.2018 yhteensä 5 000 led-valoa ohikulkeville valottomille pyöräilijöille.



Mikkelissä pyöräilyseura Velo Saimaa ry:n vapaaehtoiset jakavat valoja torstaina 15.11. kello 17—19. Velo Saimaa ry:n puheenjohtaja Teemu Saramäki hämmästyi viime vuonna saman kampanjan yhteydessä, kun osa pyöräilijöistä kieltäytyi ottamasta valoa vastaan.



— Ei kuulemma tarvitse valoa, kun on katuvalot, Saramäki kummastelee ihmisten asenteita.



Kampanjassa jaettavat led-valot on tarkoitettu lisäämään pyöräilijän näkyvyyttä. Tien valaisuun sysipimeässä ne eivät sovellu. Saramäen mukaan valon saa kätevästi kiinni polkupyörän ohjaustankoon, sillä valossa on mukana kumilenksu.

Olen kuullut, että 20 vuotta sitten pyöräilykypärää pidettiin täällä vielä hyvin omituisena. — Teemu Saramäki

Joensuusta Mikkeliin kolme vuotta sitten sanonut Saramäki pitää entistä kotikaupunkiaan pyöräilyn huippukaupunkina. Mikkelissäkin kuitenkin onnistuu pyöräily ympäri vuoden.



— Täällä on ihan kattava pyörätieverkosto. Parantamista on talvikunnossapidossa.



Petrattavaa on Saramäen mukaan myös ihmisten asenteissa, sillä valon käytön lisäksi puutteita on kypärän käytössä.



— Kun olen jutellut paikallisten kanssa, olen kuullut, että 20 vuotta sitten pyöräilykypärää pidettiin täällä vielä hyvin omituisena.



Saramäki kuitenkin uskoo, että asenteet muuttuvat pikku hiljaa.



Talvipyöräilykampanjan yhteydessä pyöräilijöille jaetaan talvipyöräilyyn käytännön vinkkejä antavia esitteitä.



— Pyöräilijöiden on nyt erittäin tärkeää käyttää sekä etu- että takavaloa ja hyviä heijastimia, sillä lumeton ja märkä maa tekee pyöräilijöistä hyvin vaikeasti havaittavia, Saramäki toteaa.



Kampanjan tavoitteena on myös muistuttaa, että talvi ei ole syy jättää pyörää kotiin. Oikeilla varusteilla pyöräily onnistuu mainiosti myös talvella.



Pyöräliiton hallituksen jäsen Janne Takala haluaisikin luopua koko pyöräilykausi-sanasta.

— Pyörällä liikkuminen onnistuu kaikkina vuodenaikoina, aivan kuten kävelykin, Takala toteaa.

Velo Saimaa ry on vuonna 2016 perustettu mikkeliläinen pyöräilyseura. Velo Saimaa järjestää monipuolista pyöräilyaiheista toimintaa Mikkelissä niin arki- kuin harraste- ja kilpapyöräilijöillekin.



Velo Saimaa vaikuttaa myös kaupungin liikennesuunnitteluratkaisuihin pyrkien tekemään niistä pyöräily-ystävällisempiä.

Vastaa yllä olevaan talvipyöräilykysellyn. Jos kysely ei näy, voit vastata siihen tästä linkistä.