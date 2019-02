Mikkeli ei enää puolla uusia polttoturvelupia — Ympäristönsuojelu ja energiantuotanto ovat vastakkain, kun päättäjät pohtivat turpeenpoltosta luopumista

Mikkelin luottamusjohto ottaa pian kantaa turpeenottolupiin. Keskiössä on kaupungin oma energiayhtiö, joka on jo ilmoittanut luopuvansa kokonaan turpeenpoltosta. Ratkaisun hintalappu on nousemassa tuntuvaksi sekä yhtiölle että kuluttajalle.