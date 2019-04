Mikkelin opetuslautakunta on huolissaan uuden aluekoulun aikataulun venymisestä, sillä viivästys saattaa pudottaa pohjaa tavoitelluilta säästövaikutuksilta. Suunnittelu etsii keinoja alentaa kustannuksia. Itäinen koulu odottaa vielä sijoitusratkaisua.



Mikkelin kasvatus- ja opetuslautakunta on huolissaan kaupungin isojen kouluhankkeiden etenemisestä.

Kaupungin tavoitteena on saada uusi eteläinen aluekoulu käyttöön syksyllä 2021, mutta koulun suunnitteluvaihe on vielä koko lailla kesken.

Lautakunnan puheenjohtaja Taina Harmoinen (kesk.) sanoo, että jos koulu viivästyy, kaupungin talouden tasapainotusohjelma pettää siltä osin.

— Käytännössä eteläisen koulun hankkeen tulisi jo olla pitkällä. Lautakunta ei ole oikein tietoinen siitä, missä vaiheessa hankkeessa mennään.