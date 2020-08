Mikkelin seutu ehdottaa: Kuntien kakkosasukkaat pitäisi tunnistaa nykyistä paremmin

Mikkelin seudun vapaa-ajanvaltuuskunta on yhdessä Mikkelin seudun kuntien kanssa laatinut aloitteen alueen niin sanottujen kakkosasukkaiden nykyistä paremmasta tunnistamisesta ja tilastoimisesta.

Aloite luovutettiin kuntaministeri Sirpa Paaterolle perjantaina Mikkelissä ja se on osoitettu valtiovarainministeriölle ja digi- ja väestötietovirastolle. Aloite perustuu valtionvarainministeriön vuonna 2018 julkaisemaan kaksoiskuntaselvitykseen.

Aloitteentekijät muistuttavat, että riittämättömän tietopohjan takia monipaikkaisuutta ei aina tunnisteta, eikä sitä hyödynnetä.

Suomessa on noin puoli miljoonaa loma-asuntoa, lisäksi monipaikkaisuutta ovat toiselta paikkakunnalta hankitut työasunnot ja lasten vuoroasuminen. Vuosittain noin 10 000 suomalaista saa verotuksessa työasuntovähennystä. On arvioitu, että noin 100 000 alaikäisellä on kaksi osoitetta vuoroasumisen vuoksi.

Esimerkiksi Iso-Britanniassa selvitetään kakkosasukkaiden määrä väestönlaskennan yhteydessä. Tilastoon kirjataan ne kahden osoitteen asukkaat, jotka oleskelevat kalenterivuoden aikana yli 30 vuorokautta virallisen asuinpaikkakuntansa ulkopuolella.

Mikkelin seudulla laaditun aloitteen ovat allekirjoittaneet Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan puheenjohtaja Ilkka Juva ja Mikkelin seudun seutuvaliokunnan puheenjohtaja Timo Halonen.