Mikkelin Möyhentäjä: Iso nosturi rakennustyömaalla on komea näky – se kertoo siitä, että Mikkelissä tapahtuu

Mikkelin Möyhentäjä on vannoutunut nostokurkien fani. Rakennuselementtien lisäksi ne nostavat toiveikkuutta.

On pitänyt jo monta kertaa käydä ihan vasiten katsomassa Mannerheimintien rakennustyömaan isoa nosturia.

Se on sykähdyttävä näky, tietysti jo siksikin että se nousee korkealle kaupungin kattolinjan yläpuolelle.

Mutta on se siksikin hieno, että jossakin vaiheessa pelotti että vanhan liiton nostokurjet katoavat tyystin rakennusmaisemista.

Nostureissa on jotakin nostalgista. Ne ovat vanhan liiton tarkoituksenmukaisia työkaluja, joilla tavara liikkuu.

Nosturi on hieno asia myös siksi, että kun sellaisia näkee, tietää että kaupungissa tapahtuu. Rakennetaan uutta vanhan tilalle.

Samaa viestittävät tietysti myös eri puolilla kaupunkia viime aikoina tehdyt purkutyöt. Aikansa elänyt ja hyödyttömäksi jäänyt saa antaa tilaa uudelle.

Näin sen pitää mennä.

Onneksi rakentamista on lähivuosina luvassa. On asuinkerrostaloja, Mielentaloa ja Visulahteenkin on viimein tulossa vipinää, kun sinne tulee Biltema.

Ei ole muuten ihan vähäinen toimija se. Luulen, että lopuista tonteista vielä kisataan, kun muutkin hoksaavat, että kohtahan niille sijoille pääsee uuden uutukaista Viitostietä.

Lidl tekee kolmannen myymälän Mikkeliin. Ei hyväntekeväisyydestä tai tekemisen puutteesta, vaan siksi että firma arvioi mikkeliläisten haluavan kantaa sinne rahojaan.

Rakentaminen on vahva viesti eteenpäin menemisestä. Kerrostaloasuntoja ei, etenkään näinä ahtaina aikoina, rakennettaisi, ellei löytyisi vahvaa luottoa siihen, että ne menevät kaupaksi.

Kaupallisissa yksiköissä on sama juttu. Ei Mikkeliin kukaan perusta minkään sortin liikeyritystä, jos ei usko siihen, että sinne saadaan asiakkaita.

Kaikki tämä on merkki siitä, että Mikkelillä on tulevaisuutta. On toimijoita, jotka pistävät rahat likoon ja lapion maahan.

Peliä ei siis täällä ole menetetty.

Ei, vaikka tietyillä somealustoilla käydessä näin voi helposti sortua ajattelemaan.

Nettikeskusteluissa velloo omituisen näköalaton ja yksioikoinen ajattelu. Tai ehkä pikemminkin ajattelun puute.

Moitetta ja arvostelua kyllä piisaa, mutta rakentavat ideat kaupungin kohentamiseksi tuppaavat olemaan kortilla.

Kaikenlaista jupinaa ja ränkätystä on aina ollut maailma turvoksissa.

Some-soimaajat ovat tehneet kaupunkimme eteen minimaalisen vähän työtä verrattuna väkeen, jonka niskaan he kritiikkinsä kaatavat.

Mutta sitähän jokainen tekee minkä parhaiten osaa.

Monen mielestä tässä ajassa on paljon enemmän negatiivisuutta ja synkkyyttä kuin ennen. Siltä se helposti tuntuu, mutta olen ajatellut että onko se sittenkään totta.

Kyllä kaikenlaista jupinaa ja ränkätystä on aina ollut maailma turvoksissa. Aikaisemmin ne jutut vain jäivät usein nurkkavierille, torin aidoille ja huoltisbaarien parlamentteihin.

Nyt kaikilla on taskussaan viestin, jolla saa asiansa julki ja myös pääsee osallistumaan muiden sanomien välittämiseen.

Siksi sitä tavaraa liihottelee niin paljon, että sille väkisinkin altistuu. Se saattaa sumentaa joskus näköaloja ja aiheuttaa vääriä tulkintoja yleisestä ilmapiiristä.

Totta on tietysti se, että jokaisella on mielipiteeseensä oikeus. Kuten myös sen julki tuomiseen, jos ei mennä rikoksen poluille.

Missä tahansa esittämisessä on kuitenkin aina kyse myös tyylistä.

On sellaisiakin taiteilijoita, jotka ovat ottaneet asiakseen tulkita taidemusiikin helmiä tyyliin Tonava kaunoinen ja muut vastaavat.

He tekevät sen suolikaasujen avulla. Pieremällä. Tällainen artistinen linja on toki rohkea ja vaatii esittäjältä huippuunsa kehitettyä instrumentin hallintaa.

Mutta olen varma, että se myös vieroittaa monta kuulijaa, joille kappale sinänsä olisi muuten kovinkin mieluinen.

Ei se asia. Vaan se, miten se esitetään.

En usko, että mikkeliläisten tulevaisuususkossa tai luottamuksessa on mitään perustavaa vikaa. Yleisesti ottaen.

Pienenkin porukan negatiivisuuden levittäminen ja oman pesän likaaminen saa kuitenkin helposti enemmän huomiota kuin se hiljaisempi työ, joka oikeasti edistää asioita.

Tällaisissa rytinöissä pitäisi vain osata pitää pää kylmänä ja tehdä hommia parempien aikojen hyväksi.

Kukin tavallaan.

Me mikkeliläisethän tämän kaupungin tunnelmat teemme.