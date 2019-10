Mikkeliläisellä Melissa Vanhalalla on kani, joka pääsee ulos silloin kun haluaa — Kysyimme eläinten viikon kunniaksi, millaisia lemmikkejä ihmisillä on

Eläinten viikko päättyy torstaina. Viikon aikana on puhuttu eläinten kohtelusta.

Tällä viikolla on vietetty eläinten viikkoa. Suomen eläinsuojelu halusi ottaa teemaviikon aiheeksi eläinten liikkumisen ja lajityypillisen käyttäytymisen. Viikon teema oli Yksikään eläin ei ole häkkieläin.

Kysyimme Mikkelissä, kohdellaanko eläimiä hyvin ja millaisia lemmikkejä ihmisillä on.

Melissa Vanhala Mikkelistä sanoo, että lemmikkieläimiä pääsääntöisesti kohdellaan hyvin ja hoidetaan rakkaudella.

Kari Toiviainen Emma Könösen mielestä jokaisen, joka ottaa eläimen lemmikikseen, täytyy pitää lemmikistään huolta ja antaa rakkautta ja lämpöä.

– Tuotantoeläinten kohdalla voi joskus tilanne olla toinen, mutta uskon, että niistä suurinta osaa kohdellaan hyvin.

Häntä hämmästyttää lehtitiedot, että Suomessa vuosittain 20 000 kissaa jätetään kesän päätteeksi heitteille.

– Minun mielestäni kaikki kaltoin kohtelu on väärin. Kertoohan se ihmisestä paljon, jos ei pysty huolehtimaan eläimestä. Itselläni on kani ja se saa olla vapaana ja pääsee ulos jos haluaa. Siitä pidetään taatusti hyvää huolta, Melissa Vanhala vakuuttaa.

Lemmikin tarpeista pitää huolehtia

Mikkelissä opiskeleva Emma Könönen on huolestunut uutisista, että Mikkelissäkin poliisitutkinnassa on useita eläinsuojelurikoksia.

– Minusta eläimiä pitää kunnioittaa ja huolehtia eläimistä samalla tavalla kuin ihmisistäkin.

Hänelläitsellään on ollut lemmikkinä kaksi kissa.

– Ne lemmikit olivat minulle todella rakkaita ja saivat osakseen paljon rakkautta ja lämpöä. Minulla on sellainen yleinen käsitys, että eläimiä kohdellaan pääsääntöisesti hyvin. Minusta tuntuu ihmiset eivät kovin herkästi ilmoita, jos havaitsevat eläinten kaltoin kohtelua, Emma Könönen arvelee.

Ville Keto Pieksämäeltä omistaa koiran, jonka kanssa hän lenkkeilee päivittäin.

Kari Toiviainen Ville Kedosta on hyvä, että eläinten hoidosta ja kohtelusta puhutaan Suomessa.

– Mielestäni eläimiä yleensä kohdellaan hyvin, mutta varmasti on tapauksia, jotka eivät paljastu.

– Jos ihminen hankkii itselleen lemmikin, hänen velvollisuutensa on myös huolehtia lemmikkieläimen tarpeista. Vastuu lemmikin hoitamisesta on aina ihmisellä itsellään. Esimerkiksi oma koirani vaatii vähintään kolme ulkoilukertaa päivässä. Yksi niistä lenkeistä on aina pitempi, Ville Keto kertoo.

Pentutehtailusta pitää puhua

Mikkeliläiset Netta ja Erkki Soini omistavat kissan ja sanovat, että heidän lemmikkinsä on perheessä ravintoketjun huipulla.

Kari Toiviainen Netta ja Erkki Soini pitävät lemmikistään huolta. Heidän Killi-Milli-kissansa on perheen ravintoketjun huipulla.

– Siitä ehkä pidetään liiankin hyvää huolta ja se näkyy myös kissan koosta. Killi-Milli on päärynän muotoinen, Erkki Soini nauraa.

Hän nimeää kesäkissat esimerkiksi huonosta lemmikin hoidosta ja niiden hoitoa laiminlyödään paljon.

– Nykyään on hyväkin, että pentutehtailua nostetaan keskusteluun. Ihmiset kenties valppaammin seuraavat asioita ja ottavat selvää esimerkiksi koiranpennun taustoista. On hyvä, että ihmiset tiedostavat nämä ongelmat, kun ottavat itselleen lemmikkejä, Netta Soini sanoo.