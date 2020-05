Vaelluskalojen nousuesteet on nyt selvitetty Etelä-Savossa – Vaelluskalojen esteenä on toistasataa vesistöpatoa 

Etelä-Savon ely-keskus pilotoi valtakunnallisen selvityshankkeen. Rahoitushankkeita nousuesteiden poistamiseksi on vireillä.

Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu ohjelma vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Käytännössä se tarkoittaa nousuesteiden poistamista, kalojen lisääntymisalueiden kunnostamista ja ohitusuomien rakentamista.

Etelä-Savon ely-keskus on valtakunnallisella pilottihankkeella inventoinut vaelluskalojen nousuesteet alueellaan. Inventoinnissa ilmenee, että alueen noin 250 vesistöpadosta reilut sata muodostaa täydellisen vaellusesteen kaloille. Kolmasosa vaellusesteen muodostavista padoista on erittäin huonokuntoisia tai raunioituneita.

Vesivoimaa käyttäviä voimalaitoksia maakunnassa on 16. Niistä vain yhdessä, Kissakosken voimalaitoksessa Hirvensalmella on nousuväylä kaloille. Suurin osa käytössä olevista täydellisen nousuesteen muodostavista padoista on muussa kuin voimalaitoskäytössä. Niiden avulla säädellään vedenkorkeuksia muun muassa virkistyskäytössä.

Patoja ei saa purkaa luvatta

Etelä-Savon ely-keskus on selvittänyt rakenteiden lupatietoja ja omistajien näkemyksiä niiden tulevasta käytöstä. Osa padoista on niin vanhoja, että luvat ovat peräisin 1800-luvulta. Kunnossapito on kuitenkin omistajan vastuulla, vaikka patorakenteita ei enää hyödynnettäisi taloudellisesti.

Toisaalta käytössä olevaa patoa ei saa poistaa ilman lupaa, jos se vaikuttaa vakiintuneisiin vedenkorkeuksiin tai virtaamiin.

Vesistörakenteen omistaja voi hakea ely-keskukselta harkinnanvaraista valtionavustusta nousuesteiden poistamista tai ohittamista tai vesialueen kalataloudellista kunnostamista varten. Neuvoa suunnitteluun saa ely-keskuksen asiantuntijoilta.