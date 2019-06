Tuppuralan koulu palaa Mikkelissä: "Täyden palon vaihe menossa", vahvistaa pelastuslaitos

Mikkelin Nuottakadulla sijaitsevassa Tuppuralan koulussa on syttynyt tulipalo keskiviikkoiltana. Silminnäkijän mukaan koulun katto on tulessa ja palokunta on saapunut paikalle. Hälytys rakennuspalosta tuli kello 19.23.

Kohteeseen lähetettiin heti lähemmäs kymmenkunta Etelä-Savon pelastuslaitoksen yksikköä.

Onni Ojala Palo levittää savua voimakkaasti.

— Tuppuralan koulu palaa täyden palon vaiheessa, Etelä-Savon pelastuslaitokselta kerrotaan illalla kello 20.20 aikaan.

Pelastuslaitos pyytää, että liikennöintiä ja kulkemista Tuppuralan koulun lähellä vältetään.

Pelastusajoneuvot ruuhkauttavat aluetta ja alueella liikkumista sekä autoilua tulee välttää.

Anssi Rautio Tuppuralan koulussa on syttynyt tulipalo.

Savunmuodostus on runsasta.

— Palosta aiheutuu runsasta savunmuodostusta. Lähellä olevien kiinteistöjen asukkaita pyydetään välttämään ulkona liikkumista sekä sulkemaan ovet, ikkunat ja ilmanvaihdon, Etelä-Savon pelastuslaitoksen Facebook-sivulla todetaan.

Anssi Rautio Palopaikalla on ihmisiä seuraamassa sammutustöitä.

— Koulu roihahti hetki sitten isoihin liekkeihin. Palosta muodostuu paljon mustaa savua, kertoo palopaikalla oleva Länsi-Savon uutistoimittaja Henri Häkkinen.

—Palo on selkeästi voimakkaimmillaan koulun toisessa siivessä. Tulipalo on levinnyt kaksikerroksisen koulun molempiin kerroksiin, Häkkinen kuvailee.

Anssi Rautio Koulupalo havaittiin keskiviikkona illalla hieman kello 19:n jälkeen.

Tulipaloa on seuraamassa arviolta sata ihmistä, Häkkinen kertoo illalla kahdeksan aikaan.

Muokattu uutista illalla kello 20.12 ja kello 20.22 ja kello 20.34. Lisätty palopaikalta ja pelastuslaitokselta saatuja uusia tietoja sekä pelastuslaitoksen pyyntö lähiseudun asukkaille. Länsi-Savo seuraa Tuppuralan koulun tulipalon sammutustöitä.