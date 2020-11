Karikon kiertoliittymän työt jatkuvat, autoilijat joutuvat ajamaan poikkeusreittejä – Ensi viikolla työmaalla asennetaan yläopasteita

Karikon kiertoliittymän poikkeusjärjestelyt jatkuvat, jonka takia autoilijat joutuvat edelleen käyttämään kiertoteitä. Työmaalla rakennetaan tällä hetkellä kaupungin suuntaan katu-, valaistus- ja tietoliikenneverkkoa, jonka takia tieliikenne ei pääse ajamaan Rantakylästä Otavankatua pitkin kaupungin suuntaan. Sama koskee myös kaupungin suunnasta ajavaa tieliikennettä Rantakylään.

Jyväskylän suuntaan ajavaa liikennettä ohjataan Saattotien kautta ja Rantakylään ja keskustaan ajavaa liikennettä Pitkäjärven ABC:n kautta.

Linja-autovuorot ajetaan tällä hetkellä normaalisti Karikon kiertoliittymän kautta, mutta linja-autoliikennettä joudutaan ohjaamaan työmaan kohdalla.

Karikon kiertoliittymän työmaalla jatketaan asfaltointitöitä Rantakylän ja keskustan suuntaisesti ensi maanantaista keskiviikkoon. Autoilijat tullaan tänä aikana ohjamaan Vuolingon sekä Pitkäjärven kautta keskustaan.

Ensi viikon keskiviikkona työmaalla asennetaan myös kiertoliittymään valtatien yläopasteita.

– Niitä nostaessa pysäytämme hetkellisesti liikenteen joka suunnasta, työmaapäällikkö Petri Viiru kertoo.

Viirun mukaan tienkäyttäjät ovat olleet kärsivällisiä ja malttavaisia Karikon kiertoliittymän työmaan kanssa.

– Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa. Tämä on vaatinut autoilijoilta pitkää pinnaa, mutta he ovat olleet ymmärtäväisiä. Myös leuto sää on ollut työn kannalta suotuisa, jonka takia se on edennyt aikataulussa.

Kiertoliittymän on määrä olla ajoneuvoliikenteen osalta valmis tämän vuoden loppuun mennessä.