Neljä nuorta kertoo, millä tavalla he pukeutuvat talvella — Kouluterveydenhoitaja pelkää paljaiden nilkkojen aiheuttavan kipua ja tulehduksia Länsi-Savo haastatteli neljää opiskelijaa heidän talvipukeutumisestaan. Urheilupuiston koulun kouluterveydenhoitaja Mari Kirvesniemi kertoo, mitä seurauksia esimerkiksi paljailla nilkoilla voi nuorelle olla. Risto Hämäläinen Sulo Martikainen, Jonna Huopalainen, Lukas Yonakis ja Marie Semenius kertoivat talvipukeutumisestaan.

Harva on tänäkään vuonna voinut välttyä päivittelyltä, jossa kritisoidaan nuorten talvipukeutumista.

Kaupungilla ja kylillä liikutaan ilman pipoa ja hanskoja, päällä vain ohut takki. Muutaman vuoden jatkunut muoti, jossa talvella kuljetaan nilkat paljaana, jatkuu edelleen.

Katsaus Xamkin eli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin toimipisteen, Urheilupuiston koulun ja Esedun ammattikoulun pihoille kertoo päivittelyn pitävän pääosin paikkansa. Vain harvalla nuorella on päässään pipo ja takit ovat useimmiten auki. Varsinkin nuoremmilla tytöillä ja pojilla on päällään ohuet Adidaksen ”kolme raitaa” -jumppahousut.

Ja kyllä, ne nilkatkin ovat poikkeuksellisen monella paljaana.

Toisella villasukat, toisella paljaat nilkat

Länsi-Savo haastatteli neljää opiskelijaa heidän talvipukeutumisestaan.

Esedun ammattiopistossa opiskelevilla Sulo Martikaisella, 19, Jonna Huopalaisella, 17 ja Marie Semeniuksella, 18, on hyvin erilaiset tavat pukeutua talvella.

— Minulla on talvella aina päälläni todella lämpimät vaatteet. On villasukat, lämpimät lapaset, karvahuppari ja toppaliivi. Oikeat talvikengätkin on oltava, Huopalainen sanoo ja alkaa vetää toppaliiviä päällensä.

— Kotona pidän välillä ulkona pilkkihaalaria ja karvahattua, ihan oikeasti. Haluan, että minulla on mahdollisimman lämmin. En ikinä voisi pitää nilkkojani paljaana talvella, pelkään niiden kylmettymisen seurauksia. Siitähän voi tulla vaikka rammaksi.

Semeniuksella sen sijaan on paljaat nilkat. Hän kertoo saaneensa kuulla tyylivalinnastaan.

— Minulla on yhdet talvikengät, mutta olen kuitenkin kulkenut näillä valkoisilla kesäkengillä vuoden ympäri. Pitkät sukat eivät oikein sovi tällaisten kenkien kanssa. Tiedän, että paljailla nilkoilla oleminen on vaarallista ja olen huomannut, että nilkat tuntuvat välillä tunnottomilta. Nilkkoihin ei kuitenkaan satu, hän sanoo.

Martikaisella on päällään polvista revityt farkut. Hän vakuuttaa, ettei hänellä ole niissä kylmä.

— Päälläni on jonkinlainen talvitakki, mutta se on jo niin vanha, ettei se ei ihan enää toimii. Pieni kärsimys on talvella ihan hyvästä.

Hanskat ja pipo aina mukana

Xamkin kampuksella liettualainen vaihto-opiskelija Lukas Yonakis, 22, kertoo käyttävänsä pipoja ja hanskoja aina talvella.

— Tietysti pidän talvella pipoa ja hanskoja, sillä en halua tulla kipeäksi, hän sanoo.

Yonakis ei omien sanojensa mukaan tarvitse farkkujen alle pitkiä housuja, koska hän kävelee niin paljon kaupungilla, ettei hänelle tule kylmä.

— Minulle on tärkeää, että vaikka ulkona on kylmä, minulla on lämmin. Ymmärrän kuitenkin sen, että jotkut tytöt pukeutuvat kevyisiin vaatteisiin, sillä he haluavat varmaan näyttää näteiltä.

Pahimmassa tapauksessa jänteet tulehtuvat

Urheilupuiston koulun kouluterveydenhoitaja Mari Kirvesniemi kertoo mainitsevansa usein ohuesta vaatetuksesta vastaanotolle tuleville nuorille.

Erityisen huolissaan hän on tytöistä, jotka kulkevat takki auki ja ilman kaulahuivia. Yhdistettynä avonaiseen paitaan vaatetus on kaikkea muuta kuin sopiva pakkauskeleihin. Pojat taas saattavat ajaa mopolla tai pyörällä ilman hanskoja.

Vuosien varrella Kirvesniemi on nähnyt esimerkiksi pakkasesta paksuuntuneet korvanlehdet ja paleltumien takia valkoiseksi muuttunut reidet.

— Murrosikäinen elää tässä hetkessä eikä ajattele, että näillä asioilla voi olla merkitystä, kun ikää tulee lisää, Kirvesniemi sanoo.

Esimerkiksi pakkasessa ja viimassa kylmää saaneet paljaat nilkat voivat myöhemmin kärsiä nivelkivuista. Paljas kaistale ihoa sukan ja housujen välissä nostaa riskiä kudoshäiriöihin ja siihen, että nilkat voivat joskus tulevaisuudessa kärsiä esimerkiksi kylmänarkuudesta.

Pahimmassa tapauksessa jänteet voivat tulehtua.

— Samalla tavalla sormien nivelien kunto heikkenee, jos ne ovat koko ajan kylmässä ilman hanskoja, Kirvesniemi sanoo.

Pukeutuminen on myös vanhempien vastuulla

Esimerkiksi Päämajakoulun rehtori lähetti koulun oppilaiden vanhemmille viime viikolla muistutusviestin, jossa kehotettiin vanhempia huolehtimaan lapsiensa sopivasta pukeutumisesta talvella. Kirvesniemi tietää, että vanhempien voi olla välillä hankala seurata sitä, mitä lapsi laittaa päälleen kouluun.

— Juttelin taannoin erään äidin kanssa ja hän sanoi laittaneensa tytön mukaan kaulahuivin. Hän kysyi myöhemmin, oliko tytöllä ollut kaulahuivi kaulassa. Jouduin sanomaan, että kai se siellä repun pohjalla oli, Kirvesniemi sanoo.

Kouluterveydenhoitaja toivoo, että muotiin tulisi pian muutos ja nuoret alkaisivat pukeutua asianmukaisesti kelien mukaan.

— Eivät kaikki pukeudu nytkään tällä tavalla muodin mukaan. Joillakin on ihan asianmukaiset vaatteet.