Joulu on onnellisuuden aikaa, mutta vähävararaisille perheille se voi olla hankalaa ja stressaavaa – Listasimme keinoja auttaa Mikkelissä

Joulu on ilon ja onnellisuuden aikaa. Monet viettävät joulua perheen kanssa syöden hyvää ruokaa ja antamalla toisille ihania lahjoja. Saamme nauttia toistemme seurasta rauhallisesti ja onnellisesti.

Suomi on hyvinvointivaltio, mutta silti joidenkin perheiden olot ovat niukat. Syy voi johtua muun muassa työttömyydestä, erosta, sairauksista tai yksinhuoltajuudesta. Vähävaraisille joulun aika ja tulo voi olla stressaavaa, koska ei välttämättä ole varaa lahjoihin ja jouluruokaan. Heidän kaikki varansa voi menee esimerkiksi laskuihin, velkoihin ja muihin arjen kuluihin.

Alle olemme koonneet erilaisia tapoja auttaa. Voit auttaa esimerkiksi ostamalla Mustista ja Mirristä vähävaraisten perheiden lemmikeille tarpeellisia tavaroita.

Jouluapua Mikkeli -Facebook-ryhmä on tarkoitettu vähävaraisille perheille. Perheessä voi olla työttömyyttä, sairastumisia, yksinhuoltajuutta tai muuta avuntarvetta. Voit myös auttaa olemalla joulupukki ja saada lapset hyvälle tuulelle. Jouluapua toimii kartan avulla, jossa näkyvät perheet, jotka tarvitsevat apua. Perheet ovat pyytäneet erikseen pääsyn mukaan ja ryhmä toimii nimettömänä. Ryhmä löytyy Facebookista, yhteyttä voit ottaa ryhmän ylläpitoon sähköpostilla: jouluapuamikkeli@gmail.com

Mustin ja Mirrin vähävaraisten eläintalouksien tukeminen. Voit ostaa Mikkelin Graanin ja keskustan myymälöistä lahjan vähävaraisten perheiden lemmikeille ja jättää sen lahjoituslaatikkoon. Keräys on toteutettu Hope ry:n kanssa ja se on voimassa 23.12. saakka.

Siskot ja Simot järjestää 16.11.–11.12.2020 jo kahdeksatta kertaa Joulupostia ikäihmisille -kampanjan, jossa kerätään joulukortteja kotihoidon ja asumispalvelujen ikääntyneille asiakkaille. Kuka tahansa voi tehdä joulukortin Siskot ja Simot ohjeilla ja saada ikäihmisen hyvälle tuulelle. Kortteja voi viedä Mikkelin Omatorille Porrassalmenkadulle.

Hyvä Joulumieli -keräys on Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Punainen Risti yhdessä Ylen kanssa toteuttama keräys. Keräyksellä hankitaan vähävaraisille lapsiperheille ruokalahjakortteja, joilla he voivat ostaa ruokaa joulupöytään. Lahjakortit annetaan lapsiperheille, joissa on työttömyyden, lomautusten, sairauksien, matalan tulotason tai muun kriisin vuoksi taloudellisia vaikeuksia. Keräys alkaa torstaina 19. marraskuuta 2020 ja jatkuu aina jouluaattoon asti. Keräykseen voit osallistua osoitteessa hyvajoulumieli.fi.

Hope ry järjestää ruokakassikeräyksen ja lahjakeräyksen yhdessä Mikkelin Prisman kanssa, lisäksi kauppakeskus Akselin kanssa järjestetään joulupaja. Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse mikkeli@hopeyhdistys.fi Voit ostaa vähävaraisille perheille ruokakasseja tai lahjoittaa ihania lahjoja.

Kirjoittaja oli tet-harjoittelussa Länsi-Savon toimituksessa.