Mikkeliläinen perhepäivähoitaja Mira Heinikangas on hoitanut kotonaan kaikkiaan 22 lasta 17 vuodessa: ”Ennen monet kuvittelivat, että olen kotona lukemassa naistenlehtiä jalat pöydällä”

Yksityinen perhepäivähoitaja ja Mikkelin yksityiset perhepäivähoitajat ry:n puheenjohtaja Mira Heinikangas, 47, millainen on tyypillinen työpäiväsi?

— Herätyskelloni soi kello 6.50. Laitan puurot kiehumaan, ja kello kahdeksan maissa syömme aamiaista lasten kanssa. Kokkaan itse kaikki ruoat hoitolapsille.

Aamupäivisin käymme usein retkellä jossain, lähdemme vaikka rannalle. Iltapäivisin leikimme omakotitaloni pihalla, jos sää sallii. Ulkona on keinu, leikkimökki ja Visulahdesta saatuja leikkivälineitä, kuten lipunmyyntikioski. Minulla on yksi kukko, yhdeksän kanaa ja kolme tipua. Lapset pääsevät keräämään munia.

Viimeistään kello 16 maissa lapset haetaan koteihinsa.

Minulla on tällä hetkellä neljä hoitolasta, he ovat 3—4-vuotiaita tyttöjä.

Miten ja miksi päädyit perhepäivähoitajaksi?

— Valmistuin päivähoitajaksi vuonna 1993. Työskentelin päiväkodissa, kunnes esikoiseni syntyi vuonna 1999. Päätin jäädä vähäksi aikaa kotiin hoitamaan omia lapsiani, ja ajattelin voivani ohessa hoitaa myös muiden lapsia.

On kiva, että voin tarjota kodinomaisen vaihtoehdon päiväkodeille, joissa on isot ryhmät ja tarkat suunnitelmat siitä, mitä kaikkea pitää ehtiä tehdä.

Tuo ”vähän aikaa” on nyt kestänyt 17 vuotta. Minulla on ollut yhteensä 22 lasta hoidossani. Nuorin hoitolapseni on ollut puolivuotias, ja usein lapset ovat hoidossani esikouluun saakka.

Kun omat lapseni menivät kouluun, lastenhoidostani tuli ihmisten silmissä ”oikeaa työntekoa”. Ennen monet kuvittelivat, että olen kotona lukemassa naistenlehtiä jalat pöydällä.

Mistä pidät eniten työssäsi?

— Siitä, että minulla on vapaus tehdä oman mieleni mukaan. On kiva, että voin tarjota kodinomaisen vaihtoehdon päiväkodeille, joissa on isot ryhmät ja tarkat suunnitelmat siitä, mitä kaikkea pitää ehtiä tehdä. On ilo nähdä, kun lapset kehittyvät ja kasvavat.

Mikä on työssäsi haasteellisinta?

— Joskus kovat pakkasviikot ja ruokalistan laatiminen kyllästyttävät.

Tasa-arvon vuoksi me perhepäivähoitajat olemme hakeneet korotusta kuntalisään tai palveluseteliä Mikkelin kaupungilta. Perhepäivähoito maksaa Mikkelissä noin 600—640 euroa kuukaudessa, mistä perhe maksaa itse puolet.

Oma kotini on työpaikkanani. Pyrin siihen, etten ole aina kotona. Kesämökkeily ja liikkuminen ovat henkireikiäni.

Tekijät-sarjassa jututamme mikkeliläisiä ihmisiä työnsä äärellä. Tämä juttu on ilmestynyt Keskiviikko-liitteessä 14.8.2019.