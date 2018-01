Kolumni: Onneksi on parlamentarismi Kuusi vuotta sitten kaikki oli selkeää, suurvallat maltillisia ja jännitteet kaukana. Nyt päällimmäisenä on huoli siitä, mitä meillä tässä maailmassa on edessä.

Tulevan sunnuntain presidentinvaaleja luonnehditaan vaisuiksi, mutta vaalit jaksavat aina hämmästyttää, vaikka luulisi, että melkein kaiken on nähnyt.



Päällimmäisenä on huoli siitä, mitä meillä tässä maailmassa on edessä.

Valtion johtoon pyrkii sellaisia, jotka tietävät, mutta eivät kerro, ja sellaisia, joista syntyy vaikutelma, että kaikki ei ole ihan tasapainossa.

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut. Kuusi vuotta sitten kaikki oli selkeää, suurvallat maltillisia ja jännitteet kaukana.

Nyt, kun tarvittaisiin näkemystä ja kansalaiset kaipaavat turvallisuuden tunnetta, valitaan presidenttiä epävarmoissa oloissa.



Vaalikamppailua leimaa istuvan presidentin Sauli Niinistön henkilökohtainen suosio. Niinistön suoraa voittoa uhkaa oikeastaan vain se, että sitä on pidetty liian varmana.

Entä haastajat? Media pelkää nuoleskelijaksi leimautumista, jos ei nosta esille jotain normaalista poikkeavaa. Vaikkapa Laura Huhtasaarta tai Paavo Väyrystä.



Kannattaa silti katsoa, mitä nämä todella edustavat. Toinen on mukeja kauppaava suomettumisen ajan ex-ministeri, toisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suurin ansio on siinä, että on käynyt trumppilaisella rukousaamiaisella.

Matti Vanhanen on keskustan presidentinvaalitaktiikan vanki vain torjumassa Väyrystä, Tuula Haataisen feminiininen ulkopolitiikka ei tahdo aueta, Pekka Haavisto ei ole enää yllättäjä ja loput käyvät jo muita vaaleja.

Niinistö vetoaa isoon joukkoon suomalaisia.



Niinistö on kokoomuslainen, joka tuo omat arvonsa presidentin puheisiin. Sopii tämä kaikille tai ei, näyttää siltä, että se vetoaa isoon joukkoon suomalaisia.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset kaipaavat vahvaa presidenttiä, joka voisi esimerkiksi hajottaa eduskunnan.

Olkoon presidentti miten suosittu tahansa, eipä nyt kuitenkaan palata Kekkosen aikaan.

Kirjoittaja on Länsi-Savon toimittaja.