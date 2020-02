Laskiaisperinteet ovat jääneet pois monilta suomalaisilta – Jäljellä on enää vain pullat ja herneheitto, tuumivat mikkeliläiset

Laskiaiseen on liittynyt monenlaisia perinteitä ja uskomuksia. Jos miehet menivät laskiaisena ensin saunaan, tuli sonnivasikoita. Jos naiset ehtivät ensin, tuli lehmiä. Laskiaissaunassa ei saanut puhua. Se tiesi kesällä hyttysiä.

Nyt perinteet ovat jääneet laskiaispullaan ja hernekeittoon. Mäenlaskukin on unohtumassa, kun lunta on vähän. Aikoinaan mitä pidemmäksi kelkka liukui, sitä pidemmäksi pellavat kasvoivat.

Kysyimme, mitä perinteitä laskiaisena on ja löytyisikö uusi nykyajan perinteitä.

Mikkeliläinen Matti Välenoja kertoo, että laskiaisperinteet ovat jääneet kokonaan pois.

– Ennen sentään laskettiin vähän mäkeä tai suksilla hiihdeltiin. Kun talvetkin ovat menneet tällaiseksi vesikeliksi, hiihto ja mäenlasku ovat jääneet vähemmälle. Luulen, että laskiaisen vietto on muutenkin jo unohtunut ihmisiltä. Ehkä se näkyy enää vain hernekeiton syömisenä ja laskiaispullana. Jonkinlainen rieha uudenvuoden ja pääsiäisen väliin mahtuisi, Matti Välenoja sanoo.

Heidi Immonen ja Dai Inkinen Mikkelistä sanovat, että he eivät ole laskiaista juurikaan viettäneet.

– Yleensä isovanhempien luona tulee laskiaisena käytyä tai vanhempien luona.

– Laskiainen on yleensä mennyt sukulaisten kanssa. Joku karnevaalin tapainen tapahtuma olisi ihan hauska juttu Suomessakin. Nyt laskiaista ei edes muista, ja huomaa, että se lähestyy, kun laskiaispullia on kaupassa. Joskus syön mummon luona hernekeittoa, sanoo Heidi Immonen.

– Minä taas en siedä koko hernekeittoa, mutta laskiaispullaa syön, Dai Inkinen kertoo.

Keijo Roivas Mikkelistä sanoo myös, että laskiaisperinteet ovat aikuisiällä jääneet pois.

– Laskiaispullat kuuluvat laskiaiseen ja sen verran perinteitä vielä on.

– Joskus tuli käytyä laskettelemassa, mutta nykyään on niin vähän luntakin, että se on jäänyt. Enää ei ole moneen vuoteen lähdetty laskiaista laskemaan, kun lapsetkin ovat aikuisia. Muutenkin laskiainen on jäänyt jo unohduksiin. Vahinko, kun perinteet ovat jääneet pois, mutta voisihan tilalle keksiä uusia. Etelänmaissa on karnevaalit, niin miksei sellainen juhla meilläkin voisi olla laskiaisen aikaan. Se toisi suomalaiseen talveen vähän väriä ja eloa lisää, Keijo Roivas sanoo.

Peki Oksanen Porista oli Friida-tyttärensä kanssa isovanhempia katsomassa Mikkelissä.

Kari Toiviainen Peki Oksanen tuli Friida-tyttärensä kanssa Porista Etelä-Savoon. Porissa ei ole lunta, mutta onneksi Etelä-Savossa sitä löytyi mäenlaskuun.

– Laskiaisperinteitä ei nykyään ole. Porin suunnalla ei ole yhtään edes lunta.

– Hernekeitto ja laskiaispullat – siihen laskiaisperinteet ovat nykyään jääneet. Välttämättä eteläeurooppalaista riehaa en laskiaiseen kaipaa – meillä on riehaa tyttären kanssa ihan riittävästi. Nyt Etelä-Savossa on päästy pulkkamäkeen jo ennen laskiaista, kun täällä on lunta. Porissa on ollut yleensä perheen tapahtumia laskiaisena, Peki Oksanen kertoo.

– Päiväkodissa me on saatu vetää toisiamme pulkassa, Friida sanoo.