Valtiokonttorin myöntämää kustannustukea koronapandemian vaikutusta lievittämään on hakenut vain harva eteläsavolainen yritys. Asiasta kertoo Etelä-Savon yrittäjät tiedotteessaan.

Tukea on tähän mennessä hakenut 155 eteläsavolaista yritystä. Lähes kaikki hakemukset on ratkaistu, ja niistä 82 prosenttia on hylätty. Koko maassa hylkäysprosentti on 75:n tuntumassa.

Maakunnasta lähetetyistä hakemuksista 41 prosenttia on Mikkelistä, noin 20 prosenttia Savonlinnasta ja 14 prosenttia Pieksämäeltä. Jäljelle jäävä noin neljäsosa jakautuu pienempien kuntien kesken.

Etelä-Savon yrittäjien aluejohtaja Niina Kuuva arvelee tiedotteessa, että korkea hylkäysprosentti johtuu ely-keskuksen ja Business Finlandin jo myöntämistä tuista, jotka vähentävät mahdollisen Valtiokonttorilta saatavan avustuksen määrää. Jos tuen määrä jää alle kahden tuhannen euron, tukea ei makseta. Kaikille toimialoille ei lisäksi myönnetä Valtiokonttorin tukea.

– Yrittäjillä on tähän tukeen perusteltu oikeus, joten hakemista ei tule missään määrin kainostella, rohkaisee Kuuva tiedotteessa.

Kustannustuen hakuaika loppuu tällä erää elokuun lopussa. Valtiokonttorin sivuilla voi myös laskea ennakkoon, onko yritys oikeutettu tukeen.