Imatralle ja takaisin vanhoilla autoilla — Suur-Saimaan Ympäriajoon osallistuu lähes 300 ajoneuvoa

Ynpäriajoihin osallistuu myös ulkomaisia ajoneuvokuntia. Vanhin ajoneuvo on vuodelta 1923.

Vanhojen ajoneuvojen kaksipäiväinen ajotapahtuma Suur-Saimaan Ympäriajo lähtee Mikkelistä Imatralle ja takaisin lauantaina. Ajoneuvoja lähtee 45 sekunnin välein Auto-Killan pihasta Yrittäjänkadulta kello 8.50 alkaen.

Mikkelin Mobilistien julkaiseman tiedotteen mukaan reitillä on autokunnille tehtävärasteja, ja yleisö voi seurata ajon etenemistä matkan varrella.

Mikkelin ympäristössä rasteja on lauantaina Mikkelin torilla ja Anttolan satamassa, sunnuntaina Mäntyharjulla sekä Ristiinan satamassa. Autoja alkaa saapua maaliin Mikkelin Maaherrankadulle sunnuntaina hieman ennen kahtatoista.

Suur-Saimaan Ympäriajoihin ilmoittautui tänä vuonna yli 400 ajoneuvokuntaa, joista mukaan pääsi 290. Suomalaisten lisäksi mukana on ajoneuvokuntia Venäjältä, Saksasta, Ruotsista, Luxemburgista, Englannista ja Uudesta-Seelannista.

Ajojen vanhin kuljettaja on 89-vuotias Aulis Ripatti, jolla on allaan Datsun Bluebird 1200. Nuorin on 15-vuotias Juuso Kosonen, joka ajaa reitin vanhalla mopolla.

Vanhin ajoneuvo on vuoden 1923 Ford T Pick-up, ja uusimmat ovat 1980-luvulta. Ajoneuvojen keski-ikä on noin 57 vuotta. Kaksipyöräisiä on kahdeksan, hyötyajoneuvoja 21.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Mikkelin Mobilistit ja Etelä-Karjalan Vanhat Ajoneuvot Ry.