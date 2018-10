Mikkelin kaupunki selvittää vielä kertaalleen kaupungin vuokratonttien myynti- ja luovutusehdot hinnoitteluineen.

Asiasta päätti kaupunginhallitus maanantain kokouksessaan.

Työ tehdään loppuvuoden kuluessa. Sen jälkeen luovutusehdot viedään kaupunkiympäristölautakuntaan, kaupunginhallitukseen ja lopulta valtuuston päätettäväksi.

Hallituksen päätös oli toistaiseksi viimeinen vaihe jupakassa, joka on syntynyt vuokratonttien myynnistä.

Valtuusto on aina vaalikausittain päättänyt tonttien luovutuksista, siis menettelystä, jos vuokratontin haltija on halunnut lunastaa tontin omakseen. Tonttikaupoissa on kaupunki käyttänyt hintaharkintaa, useimmiten kalliimpaa hinnoittelua.



Hintaharkinta on koskenut omakoti- ja rivitalotontteja. Epäselvää on nyt ollut se, voiko myös kerrostalotonteissa käyttää hintaharkintaa.

Asia nousi esille, kun Sammonkadulla sijaitseva kerrostaloyhtiö halusi ostaa tontin omakseen. Tonttikaupan hinnasta tuli osapuolten kesken kiistaa, joka päätyi hallinto-oikeusvalitukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta oli korotusmallin takana. Kun se antoi lausuntoa oikeudelle, kaupunginhallitus käytti päätöksessä niin sanottua otto-oikeutta.

Otto-oikeus oli asiana maanantaina hallituksessa. Hallitus ei kuitenkaan päättänyt mitään oikeudelle annettavasta lausunnosta, vaan poisti koko käsittelyn asialistalta.

Menettelyn syy oli se, että hallitus päätyi sopimaan tonttiselvityksen tekemisestä.

Kaupunki käy nyt uudelleen läpi kaikkien vuokratonttiensa luovutusehdot hintoineen.

Selvityksessä tutkitaan valtuuston päätösten sanamuodot, eli mitä tontteja luovutusehdoissa vuosien mittaan on tarkoitettu ja tulevaisuudessa tarkoitetaan, ja millä hinnalla kauppoja on tehty ja tehdään.

Samalla käsitellään se, miten nyt tontteja ostamaan lähtevät tontinhaltijat voivat käyttää siirtymäaikaa, jolloin tontin saa uutta hinnoittelua huokeammalla niin sanotusti vanhalla hinnalla.

Siirtymäaikaa on vielä ensi vuosi.



Vuokratonttien ostamisesta kiinnostuneille kyse on isoista rahoista. Esimerkiksi Sammonkadun asunto-osakeyhtiön tonttikaupassa yhtiön ja kaupungin näkemysero hinnasta oli lähes 100 000 euroa.

Yhtiön mukaan sen tulisi saada ostaa vuokratonttinsa edullisemmalla hinnalla ilman hinnoittelun harkintaa, jota kaupunki puolestaan haluaa ajaa.

Kaupunki on katsonut, että myös kerrostalotonteissa saa käyttää hintaharkintaa. Valtuuston päättämissä luovutusehdoissa on todettu, että harkintahinnoittelu koskee omakoti- ja rivitalotontteja.