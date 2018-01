Tiistaina ehdit vielä äänestää ennakkoon presidentinvaaleissa — Katso Mikkelin ja Pieksämäen seudun äänestyspaikat Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Tiistaina 23. tammikuuta on presidentinvaalien viimeinen ennakkoäänestyspäivä.



Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Äänestäjän on esitettävä vaalivirkailijalle kuvallinen henkilöllisyystodistus, kuten passi, henkilökortti tai ajokortti.



Tiedot kaikkien ennakkoäänestyspaikkojen sijainneista ja aukiolosta löytyvät Vaalit.fi-verkkosivuilta.



Varsinainen vaalipäivä on 28.1. Silloin saa äänestää vain omassa äänestyspaikassa, joka on kerrottu postitse tulleessa ilmoituskortissa.



Mikäli kukaan kahdeksasta ehdokkaasta ei saa ensimmäisellä kierroksella yli puolta äänistä, järjestetään toinen vaali 11.2. Tuolloin äänestysaika on kotimaassa 31.1.—6.2. ja ulkomailla 31.1.—3.2.

Ennakkoäänestyspaikat ja -ajat tiistaina 23.1.

Hirvensalmi

Kunnanvirasto, Keskustie 2 kello 9 - 17.



Joroinen

Kirjasto, Mutalantie 3 A kello 9 - 18



Juva

Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste, Juvantie 13 kello 9 - 18.

Kangasniemi

Kunnantalo, Otto Mannisen tie 2 kello kello 8 - 18.

Toimintakeskus Kouluranta, Pieksämäentie 1858 kello 9 - 12.



Mikkeli

Liike- ja kauppakeskus Stella, Maaherrankatu 13 kello 9 - 20.

Rantakylätalo, Kunnanmäki 7 kello 9 -18.

Anttolatalo, Taipaleentie 3 kello 9 - 18.

Haukivuoren kirjasto, Keskustie 52 kello 9 - 18.

Otavan lähipalvelukeskus, Akuntie 4 kello 9 - 18.

Ristiinan kirjasto, Brahentie 34 kello 9 -18.

Suomenniemen kirjasto, Opinraitti 20 kello 9 - 18.



Mäntyharju

Kunnantalo, Asematie 3 kello 9 - 18.



Pertunmaa

Kunnanvirasto, Pertuntie 14 kello 9 - 16.



Pieksämäki

Poleenin kirjasto, Savontie 13 kello 9 - 18.

Kanttila, Vilhulantie 5 kello 9 - 18.

Jäppilän kirjasto, Kirkkotie 9 A kello 12 - 18.

Virtasalmen kirjasto, Virastotie 3 kello 12 - 18.



Puumala

Kunnantalo, Keskustie 14 kello 9 - 17.