Rahulan ryhmiksen kohtalo päätetään kevään aikana – Ryhmiksen tulevaisuus on herättänyt kiivasta keskustelua, sillä päätös ryhmisten lakkauttamisesta on epäselvä

Rahulan tilanne on tulossa kasvatus- ja opetuslautakuntaan 19.3. Siitä se etenee kaupunginhallitukseen, ja valtuusto päättää ryhmiksen lopullisen kohtalon huhtikuussa.

Ryhmäperhepäiväkotien lakkauttaminen Mikkelissä on herättänyt vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Yksi syy tälle on se, että kaupunginvaltuuston päätös ryhmäperhepäiväkotien lakkauttamisesta kesäkuussa 2018 on epäselvä ja sen liitteenä oleva lista on tulkinnanvarainen.

Kaupunkirakenneselvityksessä listataan yhdeksi säästökeinoksi ryhmäperhepäiväkotien toiminnan lopettaminen vuoden 2021 loppuun mennessä. Päivähoitoyksiköiden sijoittaminen alueittain on linjattu niin, että seitsemästä ryhmiksestä viisi sijoitetaan lähimpään päiväkotiin. Harjumaan ja Rahulan kohdalla korvaavaa hoitopaikkaa ei kuitenkaan ole mainittu, ja tämän on tulkittu merkitsevän, että ne jatkavat toimintaansa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Taina Harmoinen (kesk.) pitää tätä tulkintaa oikeana.

– Kaupunkirakennetyöryhmässä sovittiin Rahulan ja Harjumaan ryhmisten kohdalla, että niiden toiminta jatkuu. Silloin linjattiin, että koska näille alueille ei ole tulossa uusia päiväkoteja, ryhmäpäiväperhekotien toiminta jatkuisi. Harjumaassa lasten määrä on vähentynyt, mutta Rahulassa tällaista tilannetta ei ole.

Harjumaan ryhmäperhepäiväkodissa lasten lukumäärä väheni kahdeksasta neljään, ja kaupunki päätti esittää sen toiminnan lakkauttamista syksyyn mennessä. Lähin päiväkoti sijaitsee Kalevankankaalla. Rahulan ryhmiksessä tilanne on erilainen. Lapsia on edellen täysi ryhmisryhmä, kaksitoista. Lapsia on myös ensi syksynä riittävästi.

Lautakuntaan 19. maaliskuuta

Kesäkuussa 2018 tehdyssä valtuuston palveluverkkopäätöksessä todettiin, että jokainen toimenpide tuodaan vielä erikseen päätettäväksi. Rahulan tilanne on tulossa kasvatus- ja opetuslautakuntaan 19.3. Siitä se etenee kaupunginhallitukseen, ja valtuusto päättää ryhmiksen lopullisen kohtalon huhtikuussa.

– Rahulan ryhmiksen lakkauttaminen tulee lautakuntaan yllätyksenä. Kuulimme siitä ensimmäistä kertaa, kun rahulalaiset vanhemmat ottivat meihin yhteyttä helmikuussa kuulemistilaisuuden jälkeen. Heille kerrottiin, että Rahulan ryhmäperhepäiväkoti Ompun toimintaa esitetään lakkautettavaksi kesään mennessä, Harmoinen sanoo.

30 000 euron säästöt

Mikkelin varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen on perustellut Rahulan ryhmiksen lopettamista kaupunkirakennetyöryhmän linjauksella.

Missä vaiheessa viranhaltijat ovat päättäneet, että Rahulan ryhmiksen lakkauttamista esitetään, varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen?

– On odotettu sopivaa hetkeä. Aikaisemmin Rahulan ryhmiksen lakkauttamisesta ei ole voitu kertoa, vaan on edetty tilanteen mukaan, kuinka paljon lapsia siellä jatkaa. Alkuvuodesta näytti siltä, että lapsien määrä vähentyy. Ompusta siirtyy neljä lasta esikouluun ensi syksynä. Järjestimme kuulemistilaisuuden, jossa kerroimme Rahulan ryhmiksen lakkauttamiskaavailuista.

Uusia lapsia on kuitenkin hakenut ryhmikseen ensi syksyksi ja sen maksimikoko 12 paikkaa täyttyisi. Ryhmis on elinvoimainen jatkamaan. Kaupunki kuitenkin esittää, että lähin kunnallinen hoitopaikka olisi Lähemäellä ja Peitsarissa.

– Varhaiskasvatuksen puolella joudutaan säästämään kuten muuallakin kaupungin palvelurakenteessa, toteaa Vartiainen.

Viime vuoden tilinpäätöksen mukaan Rahulan ryhmispaikka on 2 500 euroa kalliimpi kuin päiväkotipaikka, mutta noin 3 000 euroa halvempi kuin ryhmäperhepäiväkotien kustannukset keskimäärin ovat Mikkelissä, sanoo Harmoinen.

12 lapsen hoitokustannukset olisivat Rahulan ryhmiksessä Vartiaien mukaan 30 000 euroa enemmän vuositasolla kuin kauempana olevassa päiväkodissa.

Onko tämä niin tuntuva säästö kokonaisuuden kannalta, että se kannattaa tehdä?

– Kyllä se on. Tällä hetkellä joudumme säästämään kaikessa, Vartiainen sanoo.