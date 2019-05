Vappupuhe: Perussuomalaisten Aimo Ollikainen vaatii Mikkelin taloudenpitoon vastuunkantoa — "Päättäjämme aikovat mennä siitä mistä aita on matalin"

Mikkelin perussuomalaisten puheenjohtaja Aimo Ollikainen puuttui vappupuheessaan Mikkelin taloustilanteeseen. Hän ihmetteli kaupungin kovaa velkataakkaa ja piti veronkorotusta laiskana ratkaisuna.

— Täällä meillä on konsernivelkaa asukasta kohden noin 11 000 euroa vauvasta vaariin ja se on hurja summa. Se on kertynyt useiden vuosien aikana, joten kaupungin taloudessa korjaavat toimet ovat olleet kauan riittämättömiä.

Mikkelissä on suunniteltu verojen korotusta. Ollikainen kuvailee ratkaiusua hanskojen lyömiseksi tiskiin.

— Päättäjämme aikovat mennä siitä mistä aita on matalin. Pakolliset sopeuttamistoimet aiotaan jättää tekemättä. Mutta tulevina vuosina ei ole yhtään helpompaa saada taloutta oikaistua, sillä maailman taloudessa on nähtävissä hyytymisen merkkejä. Ja se taitaa yllättää Mikkelinkin päättäjät housut kintuissa.

Ollikaisen mukaan Mikkelissä menot pitäisi sopeuttaa tulojen mukaan.

— Poliitikkojen täytyy pistää asiat tärkeysjärjestykseen, sitä varten heidät on valittu, heidän täytyy kantaa vastuu. Vai onko niin, että kuntapolitiikassa kukaan ei kanna vastuuta? Siltä se tällä hetkellä näyttää, Ollikainen sanoi.