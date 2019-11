Irrallaan kulkevien koirien omistajia etsitään Mikkelissä usein Facebookissa, ja se on eläinsuojeluyhdistyksen mielestä hyvä – Tee näin, jos näet karkulaiskoiran

Kun mikkeliläinen näkee koiran jolkottavan vapaana eikä omistajaa näy missään, hän saattaa hyvinkin laittaa asiasta tiedon Facebookiin.

Facebookin Puskaradio Mikkeli -ryhmä on osoittautunut käteväksi paikaksi jakaa tietoa kadonneista ja löydetyistä lemmikeistä. Pelkästään lokakuun aikana ryhmässä on jaettu useita silminnäkijähavaintoja vapaana kulkeneista koirista. Viimeksi keskiviikkona ryhmässä etsiskeltiin Otavankadulla yksin liikkuneen koiran omistajaa.

Vaan onko sosiaalinen media oikea paikka ilmoittaa koirahavainnoista? Entä mitä muuta koiran hyväksi voi tehdä?

Mikkelin eläinsuojeluyhdistyksen (Mesy) vastaava eläintenhoitaja Marjo Laatikainen antaa ohjeet vapaana löydetyn koiran kanssa toimimiseen.

Jos koira pomppaa yhtäkkiä autotielle, se voi aiheuttaa isommankin kolarin. — Marjo Laatikainen

Mitä pitää tehdä, jos näkee koiran vapaana eikä omistajaa näy missään?

— On tosi hyvä juttu, että nykyään ihmiset laittavat asiasta ilmoituksen Facebookiin. Yleensä koira löytää kotiin nopeimmin sitä kautta. Lisäksi voi ilmoittaa Mesylle, missä ja milloin koira on nähty viimeksi sekä mahdollisimman tarkat tiedot eläimestä, vaikka kuvan kera.

Miten asia etenee sen jälkeen?

— Kun olemme saaneet ilmoituksen koirasta, osaamme kertoa asiasta eteenpäin koiran omistajalle, jos hän soittaa meille. Monesti käy niin, että löytäjä pitää koiraa itsellään vähän aikaa ja voimme ohjata omistajan suoraan hänen luokseen, jolloin meitä ei tarvita välikädeksi huolehtimaan koirasta.

Tuija Pauhu Jos kohtaa yksin kulkevan koiran, kannattaa siitä napata valokuva. Kuvan jakaminen netissä tai eläinsuojeluyhdistykselle helpottaa omistajan etsimistä.

Saako löytäjä viedä vapaana kulkevan koiran omaan kotiinsa? Lemmikkihän on kuitenkin toisen omaisuutta.

— Jos metsästyskoiralla on panta kaulassa, niihin ei pidä puuttua, koska ne ovat silloin ajossa eivätkä siis karkuteillä. Poikkeuksena on, jos metsästyskoira liikkuu vaikka keskellä liikennettä ja on vaaraksi siellä. Muut irrallaan kulkevat koirat on suotavaa ottaa kiinni, etteivät ne esimerkiksi jää auton alle. Silloinkin on muistettava oma turvallisuus. Jos ei ole varma, kannattaako kyseistä koiraa lähestyä, kannattaa soittaa meille.

Mistä tietää, kannattaako koiraa lähestyä?

— Yleensä koira ilmaisee asiasta itse esimerkiksi heiluttamalla häntäänsä ja käyttäytymällä ystävällisesti. Jos koira on pelokas, luimistelee häntä koipien välissä ja välttelee kiinniottoa, sitä voi toki yrittää houkutella luokse, mutta en lähtisi suoraan koskemaan sitä. Silloin kannattaa soittaa meille ja pyytää apua tai laittaa asiasta tieto Puskaradioon.

Millaista vaaraa vapaana oleva koira voi aiheuttaa?

— Jos koira pomppaa yhtäkkiä autotielle, se voi aiheuttaa isommankin kolarin.

Risto Hämäläinen Koiran elekielestä voi päätellä, kannattaako sitä lähestyä vai ei. Luimistelevaa ja pakenevaa tuntematonta koiraa ei kannata ottaa kiinni väkisin.

Voiko koiran omistajalle tulla seuraamuksia koiran karkaamisesta?

— Jos vaarallinen koira pääsee karkuteille ja tekee ihmiselle jotakin, se ei yleensä jää huomioimatta. Jos koira on käyttäytynyt ihmistä kohtaan aggressiivisesti, yleensä ihminen itse nostaa asiasta syytteen omistajaa kohtaan.

— Kilttien koirien tapauksessa ei oikeastaan tule seurauksia. Jos koira tulee meille löytöeläintaloon poliisin kautta, lomakkeeseen merkitään, että koiran toi poliisi, mutta ei sen kummallisempaa. Yleensä ihmiset ovat hyvin, hyvin, hyvin iloisia, jos karannut koira löytyy hengissä.

Mikä on Mesyn numero?

— Numeromme on 050 5479054. Jos koira toikkaroi tiellä ja on vaaraksi liikenteelle, kannattaa olla yhteydessä myös poliisiin.