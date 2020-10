Neljä henkilöä on saanut tartunnan lomalla Ylläksellä ja tauti on levinnyt vielä yhteen heidän lähipiirinsä henkilöön.

Essoten alueelta on löytynyt viisi uutta koronatartuntaa. Tapaukset eivät liity alueen aiempiin Mikkelin suuriin tartuntaketjuihin, vaan ovat osa laajasti julkisuudessa ollutta Ylläksen ketjua, Essote tiedottaa.

Tartunnat ovat löytyneet Puumalan, Mikkelin ja Pieksämäen alueelta. Tartunta- ja altistusketjujen kartoitus on edelleen käynnissä. Tähän mennessä karanteeniin on asetettu yli 20 henkilöä. Lähes kaikki karanteeniin joutuvat on tavoitettu.

– Neljä henkilöä on saanut tartunnan lomalla Ylläksellä ja tauti on levinnyt vielä yhteen heidän lähipiirinsä henkilöön. Kehotamme kaikkia Ylläksellä olleita ottamaan yhteyttä Päivystysavun numeroon 116117, jos ilmaantuu pienintäkään flunssaoiretta, Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä sanoo Essoten tiedotteessa.

Yksi tartunnan saaneista on ollut Essoten Puumalan hyvinvointikeskuksessa tartuttavana maanantaina 28. syyskuuta kello 8.30–12. Pelkästään Puumalassa on kymmeniä altistuneita.

– Tämä on hyvin vakava altistus, kun Puumalassa on ollut laboratoriopäivä ja siten paljon riskiryhmiin kuuluvia paikalla. Heidän ja muidenkin altistuneiden tulee ottaa yhteyttä numeroon 116117, jos vähäisiäkin koronaan viittaavia oireita ilmenee, pandemiapäällikkö Hans Gärdström kehottaa tiedotteessa.

Yksi sairastuneista on ollut Pieksämäellä Moilas Oy:n myymälä-kahvilassa tämän viikon maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona kello 11.30–12, ja altistanut mahdollisesti kyseisinä aikoina siellä olleita.

– Nämä uudet tartunnat osoittavat hyvin sen, että tilanne voi alueella muuttua nopeasti. Essoten alueella julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää, on syytä käyttää kasvomaskia koronatartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi, Gärdström muistuttaa tiedotteessa.