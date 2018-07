Polkupyörävarkaudet piinaavat mikkeliläisiä — Pyöriä lähtee niin Matkakeskukselta, Laajalammen pyörävarastoista kuin Emolan pihoiltakin

Varkaille kelpaavat menopelit kaikista hintaluokista, ja aina niitä eivät suojaa edes pyörävarastot. Mikkeliläiset kertoivat Facebookissa ja viesteillä Länsi-Savolle, mistä ja miten heidän pyöriään on viety.

Jokakesäiset pyörävarkaat kiusaavat mikkeliläisiä. Tänä vuonna Mikkelissä on ilmoitettu 84 pyörävarkautta ja -näpistystä, joista noin kolmasosa on tapahtunut kesäkuun alun jälkeen. Määrä on täsmälleen sama kuin viime vuonna samaan aikaan.