Etelä-Savo säästyi kovalta myrskyltä — Mikkelissä tammikuu on nyt poikkeuksellisen lämmin Myrsky on piiskannut viime yönä erityisesti länsirannikkoa, kun taas Etelä-Savo säästyi kokonaan kovilta tuulenpuuskilta. Vesa Vuorela Mikkelin tammikuu on huomattavasti lämpimämpi kuin yleensä.

Suomen länsirannikkoa piiskannut Aku-myrsky ei iskenyt Etelä-Savoon eikä iske. Matalapaine on mennyt jo Suomen yli.

— Eilen (sunnuntaina) illalla Etelä-Savossa oli puuskia, jolloin tuuli paikoitellen 12—17 metriä sekunnissa. Talviaikaan 20 metriä sekunnissa olisi vahingollinen, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Nina Karusto.

Hänen mukaansa sää saattaa olla vielä maanantaina vähän tuulinen, mutta illan tuulenpuuskia ei ole enää odotettavissa.

Yhdeksän astetta keskimääräistä lämpimämpää

Ilmatieteen laitoksen mukaa Mikkelissä ja Savonlinnassa on nyt poikkeuksellisen lämmintä vuodenaikaan nähden. Mikkelissä on peräti yhdeksän astetta lämpimämpää kuin tammikuussa keskimäärin on ollut.

— Pakkassää on jatkumassa koko maassa korkeapaineen vaikutuksesta. Huomenna (tiistaina) Etelä-Savossa voi tulla heikkoja lumikuuroja ja pilvisyydessä on vaihtelua.

Karuston mukaan aurinkokin saattaa pilkahtaa ajoittain.

— Yöllä pakkanen voi kiristyä lähelle kymmentä astetta, päivisin pakkasta on noin 3—5 astetta.