Häkkänen pormestarikohusta: Kokoomus ei ole hajaannuksessa – "Kokoomusnimien keskinäistä välienselvittelyä, ja mediallakin lähti mopo käsistä"

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, Etelä-Savon kansanedustaja Antti Häkkänen leimaa Helsingin kokoomusväen keskuudessa syntyneen pormestariehdokkuuskiistan pääkaupungin muutaman kuntapoliitikon keskinäiseksi välienselvittelyksi, jota some-maailma ja media ovat sopivasti höystäneet.

Häkkänen korostaa, että kyse ei ole alkuunkaan minkäänlaisesta kokoomuksen hajaannuksesta.

– Tuulesta temmattu koko väite, että kokoomus olisi hajaannuksessa. Minullekin on nyt tullut soittoja maakuntia myöten ja kyselty, onko puolue hajoamassa. Tällaisesta ei nyt ole mitenkään kyse.

Häkkänen vaikuttaa itse asiassa hieman tuohtuneelta kommentoidessaan asiaa.

– Kyse on Helsingin kokoomuksen paikallisten henkilöiden välisistä jännitteistä, eikä esimerkiksi puolueen arvojen vastakkainasettelusta.

Häkkänen ei lähde erittelemään sitä, keistä henkilöistä on kyse.

Julkisuudessa on ollut näkyvästi esillä se, että ylipormestarin paikkaa tavoitellut Kirsi Piha päätyi yllättäen vetäytymään koko kisasta, eikä asetu ehdolle.

Näkemyseroista tavataan otella ajoittain

Kokoomus etsii nyt Helsinkiin ykkösehdokasta ylipormestarin paikalle. Tehtävää tavoittelevat myös muiden puolueiden näkyvät valtakunnan tason ja kuntapolitiikan nimet.

Viimeisin kokoomusnimi näyttäisi nyt olevan kansanedustaja Juhana Vartiainen. Häkkänen spekuloi, että Vartiainen päätynee tähän ehdokasasemaan.

Häkkänen sanoo, että kokoomuksessa liberaali- ja konservatiivisiipi ovat totutusti ajoittain sanailleet.

– Näitä tällaisia nousee esille pari kertaa vuodessa. Nyt tässä on mukana vielä some-ajan julkisuus ja kaiken maailman trollit hääräämässä mukana.

Tuulesta temmattu koko väite, että kokoomus olisi hajaannuksessa. — Antti Häkkänen

Sen verran kireäksi ilmapiiri meni, että Häkkäsen mukaan puoluejohto, hän mukaan luettuna, selvitti hälinän taustat.

– Lisäksi on sanottava, että mediallakin, muutamalla toimittajalla, tässä lähti mopo käsistä, kun he ryhtyivät tekemään paikallisesta asiasta valtakunnan tason ykkösuutista ja antamaan ymmärtää, että kokoomus on kaaoksessa.

Häkkänen tähdentää, että tällaista keskustelua ei kokoomuksen sisällä ole muualla maassa.

– Helsingin naapurissa Vantaa esimerkiksi kummastelee koko tilannetta. Kunnilla on tärkeämpääkin tekemistä, miettiä vaikkapa taloutta, työllisyyttä, opetusoloja ja hometaloja.

– Valtaosa kokoomuslaisista on sellaisia, joita kiinnostavat tavalliset arkiset asiat, eivätkä jakolinjat. Enemmän tässä on huoli siitä, että synnytetään mediakohuja tällaisista asioista.

Maakunnissa ihmetellään

Varsin samoilla linjoilla Häkkäsen kanssa on kokoomuksen Kaakkois-Suomen piirin varapuheenjohtaja, Mikkelin kunnallisjärjestön puheenjohtaja Olli Marjalaakso.

Hänen mukaansa Helsingin kokoomusväen keskinäiset kiistat eivät heijastu mitenkään maakuntiin.

– Totta kai asiasta on keskusteltu, mutta enemmän on vähän hämmennystä, että mitä siellä on tapahtunut. Ei juuri muuta.

Marjalaakso sanoo lähinnä toivovansa, että pääkaupunkiseudun kokoomuspiirien kohu rauhoittuu ja puolueen ylipormestariehdokkaaksi saadaan valovoimainen nimi.

Muuten Marjalaakson mukaan maakuntien ja kuntien kokoomuslainen toiminta ei kuntavaalien kynnyksellä häiriinny puoleen eikä toiseen.

Ehdokashaku on viime metreillä kuumillaan, ja vaalikampanjointia käydään koronan varjossa.

– Aina kokoomuksessa on ollut konservatiivien ja liberaalien välillä vetoa, joka joskus kuohahtaa. Sitä ei pidä suurennella. Tosin kuntavaalien läheisyys korostaa asian käsittelyä mediassa.