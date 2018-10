Kaukolämmitys alkoi Mikkelissä neljäntenä kaupunkina Suomessa, haloilla — Toiminta lähti Kiiskinmäeltä, ensimmäinen kokonainen kaupunginosa oli Siekkilä

Kiiskinmäki lasketaan kaupunginosaksi, josta Mikkelin kaukolämpötoiminta sai alkunsa 1. lokakuuta 1958.

Kaupunginjohtaja Ensio Häyrinen oli vuonna 1955 tehnyt esityksen suunnitella alueelle kaukolämmityskeskuksen. Kiiskinlämpö Oy aloitti jakelun tasan 60 vuotta sitten. Silloin asunto-osakeyhtiö Sinitorni liitettiin kaukolämpöön ensimmäisenä rakennuksena.

Lämpöä tuotettiin alussa haloilla, sitten hakkeella ja myöhemmin polttoöljyllä. 1950-luvulla kaukolämmitys oli Suomessa uusi asia. Mikkeli aloitti kaukolämmityksen neljäntenä kaupunkina Suomessa.

Kaukolämmön paikallishistoriaa on koonnut toiminnasta nyt vastaava Etelä-Savon Energia Oy. Ese juhlii 60-vuotista kaukolämpötoimintaa tänään Mikaelissa.

Ensimmäinen kaukolämpöön rakennettu kaupunginosa oli Siekkilä, jossa toiminta alkoi vuonna 1966.

Seuraavan vuosikymmenen alussa Siekkilästä rakennettiin yhdysjohto keskustaan, ja sähkölaitos otti käyttöön ensimmäisen siirrettävän lämpökeskuksen. Ratkaisulla kaukolämmitys laajeni Tuppuralaan, Laajalammelle ja Peitsariin. Puolustusministeriön kanssa solmittiin sopimus lämmön toimittamisesta Karkialammen varuskuntaan.

Voimalaitokset Pursialaan

1980-luvulla kaukolämpötoiminta oli kasvanut niin suureksi, että yhtiön nimi muutettiin vuoden 1981 alussa Mikkelin kaupungin sähkölaitoksesta Mikkelin energialaitokseksi. Yhtiö toimi liikelaitoksena. Samana vuonna Pursialan turvelämpökeskuksen ensimmäinen 20 megawatin turvekattila otettiin käyttöön, ja Pursialasta rakennettiin yhdysjohto keskustaan. Kaukolämmitys laajeni Kattilansiltaan, Launialaan, Tuskuun, Tuukkalaan, Rouhialaan ja Rantakylään.

Kaupunginvaltuusto päätti 1980-luvun lopulla uuden lämmitysvoimalan rakentamisesta, ja uusi voimalaitos otettiin käyttöön vuonna 1990.

Yksi suurimpia rakennusurakoita tehtiin vuonna 1997, jolloin rakennettiin yhdysjohto Saimaan pohjaa pitkin Rauhaniemen kautta Tuppuralaan. 1990-luvulla tehostettiin myös puujätteen ja hakkeen käyttöä, mikä nosti puun osuuden käytetyistä polttoaineista yli 40 prosenttiin.

Energiayhtiön nimi muuttui 1994 Etelä-Savon Energia Oy:ksi, ja liikelaitos muutettiin osakeyhtiöksi.

Vuosituhannen alussa kaukolämmön rakentaminen oli ennätyksellisen vilkasta. Pursialan tontille nousi toinen voimalaitosyksikkö vuonna 2005. Uusina alueina kaukolämpö rakennettiin Orijärvelle, Oravinmäelle, Tupalaan, Pitkäjärvelle, Kirjalaan ja keskustassa satamaan. Vuosikymmenellä rakennettiin myös useita erillislämpökeskusratkaisuja, muun muassa Susiniemen leirikeskukseen ja Suonsaaren vanhainkodille.

Vuonna 2013 Pursialan toiseen kattilaan tehtyjen muutostöiden jälkeen puupohjaisia polttoainetta on 80 prosenttia polttoaineesta ja turvetta 20 prosenttia. Öljyä käytetään lähinnä käynnistyksiin.

Kaukolämmön asiakkaita on noin 2 350. Kaukolämpöverkoston pituus on 205 kilometriä, ja lämmitettävä rakennustilavuus on lähes 10 miljoonaa kuutiota.

Lähde: Etelä-Savon Energia Oy