Mikkelin Sairilan koululle perustettiin sisäilmatyöryhmä

Syynä on se, että muutama henkilö on alkanut tänä syksynä oireilla Sairilan koulussa.

Mikkelin Sairilan koululle on perustettu oma sisäilmatyöryhmä. Kaupungin kiinteistöjohtajan Jarkko Hyttisen mukaan syynä on se, että muutama henkilö on alkanut tänä syksynä oireilla Sairilan koulussa.

— Vaikka oireilu on lievää ja hyvin pienessä mittakaavassa, niin asiat otetaan vakavasti, hän kertoo.

Moniammatillinen sisäilmatyöryhmä on kutsuttu koolle selvittämään, mistä oireilu voisi mahdollisesti johtua. Työryhmä ei vielä ole kokoontunut.

Rahulan koulun oppilaat siirtyivät tänä vuonna sisäilmaongelmien vuoksi Sairilan kouluun. Hyttisen mukaan Sairilan koulu on tutkittu ennen Rahulan koulun muuttamista sinne, eikä rakennuksessa ole havaittu tuolloin sisäilmaongelmaa.