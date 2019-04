Juvan Vehmaan yrittäjät juhlivat perjantaina ja lauantaina — Sujuvat suhivat on yritysalueen ensimmäinen oma kevätkauden avaustapahtuma

Juvan Vehmaan alue on elänyt viime vuosina kasvun aikaa. Nyt vuorossa on ensimmäistä kertaa alueen oma kevätkauden avaustapahtuma.

Sujuvat suhinat -tapahtuma rakentuu Vehmaalla toimivien yritysten järjestämän ohjelman, tarjoilujen ja tuote-esittelyjen ympärille. Mukana on 12 yritystä, joista osalla on jo pitkät perinteet ja osa on tuoreempia.

Juvan Vehmaa-koordinaattori Mirjami Laitinen kertoo, että idea tapahtumasta syntyi viime syksynä alueen yrittäjien keskuudessa. Alueelle muodostuneen konekeskittymän yrittäjät ovat jo ennestään järjestäneet suosittuja tapahtumia, kuten Konepäiviä, ja uudet tulijat puolestaan olivat kiinnostuneita järjestämään omia avajaisiaan.

Laitinen oppi innosta kopin ja alkoi organisoida yhteistapahtumaa.

— Lähdimme tekemään tästä ei vain konepuolen tai vähittäiskaupan, vaan koko alueen yhteistä tapahtumaa, Laitinen sanoo.

Kävijätavoitetta Laitinen ei halua vielä asettaa.

— Voisin sanoa, että kyllä kävijämäärä yli tuhannen menee, se on ihan varma, Laitinen sanoo.

Ohjelmaa myös lapsille

Konkariyritysten joukkoon kuuluu esimerkiksi 35-vuotias Konepalvelu Jukotech, jonka Konepäivät ovat aiemmin vetäneet satoja kävijöitä. Nyt Suhinoiden yhteydessä järjestettävillä Konepäivillä pääsee koeajamaan esimerkiksi Avant-pienkuormaajia ja Suomen Telakoneen kaivinkoneita.

Maatalouskoneiden maahantuontiin ja myyntiin keskittyvä NHK Group juhlii tapahtuman aikana Juvan-toimipisteensä avajaisia. Avajaisissa juhlapuheen pitää maa- ja metsätalousministeri, juuri eduskuntaan uudelleen valittu Jari Leppä (kesk). Paikalla on myös työkone- ja robottimyynnin sekä robottihuollon edustajia kertomassa tuotteista. Virvokkeita tarjoilee Teahouse of Wehmais, joka maistattaa teetä NHK:n pihalla.

Avajaisia viettää perjantaina myös Juvan rauta ja maatalous uudessa sijainnissaan entisiin Hankkija-maatalousliikkeen tiloihin.

Lapsia viihdyttävät Juvan ABC:n pihalla pomppulinna ja huoltoasemaketjun maskotti Apsi-apina. Juvan autohuollon ja korjaamon luona sekä lapset että aikuiset pääsevät testaamaan rallisimulaattoria.

Laitinen kertoo, että Sujuvista suhinoista -tapahtumasta on tarkoitus muodostaa jokavuotinen perinne.

Sujuvat suhinat -tapahtuma Juvan Vehmaalla perjantaina ja lauantaina 26.–27.4.