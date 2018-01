Satu Taavitsainen Tuula Haataisen tuloksesta: "Vaalituloksesta ei seuraa kriisiä SDP:n sisällä, eikä se herätä keskustelua puheenjohtajan asemasta" SDP:n mikkeliläinen kansanedustaja Satu Taavitsainen jännittää vaalipäivän ääniä, koska kampanjan perusteella uskoo Tuula Haataisen kannatusprosentin nousevan niiden ansiosta. Satu Taavitsainen kampanjoi Tuula Haataisen puolesta vielä lauantainakin Mikkelin kävelykadulla.

SDP:n mikkeliläinen kansanedustaja Satu Taavitsainen seurasi ennakkoäänien julkistamista kotisohvalla perheensä kanssa hyvissä vaalitunnelmissa, vaikka puoleen presidenttiehdokkaan Tuula Haataisen kannatus ennakkoäänien perusteella oli vain 3,5 prosenttia.

— Tuula teki myös parhaansa, me kaikki teimme parhaamme. Ilahduttavaa oli, että kun kampanjan aikana juttelin ihmisten kanssa, Tuulan vastaanotto oli hyvin myönteinen. Hän nosti kampanjassaan esille tärkeitä asioita muun muassa ihmisten kokonaisturvallisuuden kannalta. Hän puhui eriarvoisuudesta, joka on näkyvissä niin Suomessa kuin maailmalla ja puhui nuorten tilanteesta ja syrjäytymisvaarasta.

Taavitsainen pitää Haataisen kampanjaa niin nousujohteisena, että on vakuuttunut vaalipäivän äänien nostavan Haataisen kannatusta varmasti.

— Ehdokkaamme jaksoi kiertää loppuun asti innokkaasti. Vaalikentällä tuli tunne, että ihmiset innostuivat hänestä koko ajan enemmän, mitä lähemmäksi vaalipäivää mentiin. Epävarmoja äänestäjiä oli paljon liikkeellä ja uskon meidän kampanjamme kiinnostaneen heitä.

Kun vasta vähän vaalipäivän ääniä on laskettu, Haataisen tulos ei ole kohentunut. Hän on jäämässä reilusti alle Paavo Lipposen edellisvaalien tuloksesta, joka oli alle 7 prosenttia.

— Tilanne on nyt aivan erilainen kuin edellisvaaleissa. Nyt mukana on istuva presidentti ja hän totta kai on vahvoilla. Haluan onnitella Sauli Niinistöä hyvästä tuloksesta. Se kertoo siitä, että kansa on ollut tyytyväinen häneen.

Taavitsainen sanoo, että vaalituloksesta ei seuraa kriisiä SDP:n sisällä, eikä se herätä keskustelua puheenjohtajan asemasta.