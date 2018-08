Essoten sairaalapalveluiden johtaja Heikki Laine: ”Ei lääkärihelikopteri ole niin tärkeä, että sen vuoksi pitäisi karsia keskussairaalan päivystystä”

Uusien lääkärihelikopterien rahoitus on päättämättä. Uhkana on, että kopteritoiminta supistaa muuta sairaanhoitoa.

Koptereiden merkitystä ensihoidolle on julkisuudessa liioiteltu, on annettu ymmärtää toiminnan olevan niistä riippuvaista, sanoo Essoten sairaalapalveluiden johtaja Heikki Laine, joka on itsekin työskennellyt pelastushelikopterissa lääkärinä.