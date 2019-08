Tubettaja Roni Back on kauppakeskus Stellan tähtenä lauantaina

Timo Korhonen / All Over Press

Kauppakeskus Stellassa järjestetään tulevana lauantaina Paluu Arkeen -tapahtuma, jonka tähtivieraana on tubettajasuuruus Roni Back. Backia haastatellaan Stellan tähtitorilla kello 11.45, minkä jälkeen Back on faniensa tavattavissa.

Roni Back on Suomen tunnetuimpia tubettajia, jonka Youtube-kanavalla on lähes 500 000 tilaajaa. Videoblogeistaan tunnettu Back on tuttu myös Fort Boyard Suomi -ohjelmasta.

Tapahtumassa mukana erilaisia lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia esittelemässä ovat urheiluseura Hatsina, Mikkelin Kilpa-Veikot, Juniori-Jukurit, tanssikoulu Carmencita, Haidong Gumbo Mikkeli sekä voimisteluseura Sirius.