Uuden lainsäädännön takia kuluttajan on pakko oppia uusia keinoja rotan nitistämiseksi — Rottasota jatkuu myös Mikkelin kirjastokorttelissa

Rottahavaintoja on ollut kuuman kesän jälkeen poikkeuksellisen paljon, arvioi Mikkelin kaupungin terveystarkastaja Lasse Lähde. Kun ravinto on alkanut talven tullen käydä vähiin, rotat lähtevät liikkeelle.



Terveystarkastaja Lähteen mukaan moni kuntalainen on tuholaisiin liittyvien kyselyjen yhteydessä ihmetellyt, eikö tavallinen kuluttaja enää voi ostaa rotanmyrkkyä.



Ei voi, sillä rottien tuhoamiseen tarkoitettujen jyrsijämyrkkyjen myyminen kuluttajille on ollut kielletty jo helmikuusta lähtien uuden EU-lainsäädännön takia.

Puolen vuoden siirtymäaika päättyi viime elokuussa.



Rotanmyrkkyä saavat ostaa nykyisin ainoastaan tutkinnon suorittaneet maanviljelijät ja tuholaistorjujat.



— Tavalliset kuluttajat voivat ostaa ainoastaan hiirenmyrkkyä, jota löytyy pikkuannoksia puutarhamyymälän puolella. Vaihtoehtoisesti torjuntaan löytyy myös sähköisiä jyrsijänkarkottimia, sekä sähköisiä ja mekaanisia pyydyksiä, kertoo myyjä Kalle Montonen Mikkelin Hankkijasta.

Jyrsijöissä

on eroja

Hiirien hävittämiseen tarkoitettua jyrsijämyrkkyä myydään vain esitäytetyissä syöttölaatikoissa.



Montosen mukaan hiiren nitistämiseen tarvittava myrkky eroaa rotanmyrkystä, sillä hiirikannat ovat kehittäneet paremman immuniteetin rotanmyrkkyä vastaan.

Ratkaiseva ero rotan ja hiiren välillä on sekin, että rotta suhtautuu hiirtä varovaisemmin syöttölaatikoihin ja on muutenkin pienempää jyrsijäsukulaistaan epäluuloisempi. Toisaalta tavallinen rotta ei edes mahdu hiirelle tarkoitettuun syöttölaatikkoon.



Montonen kertoo kuluttajien kyselleen Hankkijasta, voisiko kasvinsuojelututkinnon suorittamisen jälkeen hellitä lupa rotanmyrkyn ostamiseen.

Maatila

tarvitaan

Hankkija selvitti asiaa valvovalta taholta eli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta. Vastauksen mukaan tutkinto ei luvan saamiseen riitä, vaan henkilöllä tulee olla maatila, eli hänen on oltava myös elinkeinoa harjoittava maanviljelijä.



Tukes perustelee rotanmyrkyn myyntirajoitusta muun muassa sillä, että myrkky on vaarallista jyrsijöiden lisäksi muille eläimille sekä ihmisille. Rotanmyrkkyä päätyy etenkin jyrsijöitä syöviin eläimiin.



Ihminen saa myrkytyksen usein ihon tai suun kautta. Erityisen vaarallisia jyrsijämyrkyt ovat lapsille. Oireita voivat olla esimerkiksi hallitsematon verenvuoto sekä hengitysvaikeudet.

Myrkkyjen sijaan Tukes suosittelee jyrsijöitä vastaan mekaanisia loukkuja, joita markkinoilla on monenlaisia.

Kompostit ja jätehuolto kuntoon ja piha siistiksi. — Lasse Lähde

Kissa on

tehokas keino

Hankkijan Montosen mukaan nykyinen lainsäädäntö on hankala varsinkin maaseudulla asuville omakotiasujille, joiden pihapiirin rottapopulaatio saattaa vallata. Loukkujen lisäksi Montosella on yksi luonnonmukainen suositus jyrsijää vastaan.



— Paras olisi tietysti kissa, mutta se ei käy kaikkiin talouksiin.



Terveystarkastaja Lähteen mukaan rotanmyrkyn myynnin rajoittaminen on perusteltua, koska tuholaistorjuntayritysten käyttämänä myrkkyjen käyttö on hallitumpaa ja turvallisempaa.



Tuholaistorjuntayrityksillä on käytössään myrkkyjen lisäksi esimerkiksi sähköllä toimivia loukkuja. Sellaisilla pyrittiin viime kesänä pitämään kurissa Mikkelin kirjastokorttelin rottaongelmaa.



Lähde sanoo, että rottajahti ei ole vieläkään päättynyt.



— Torjunta jatkuu. Mikkelin kaupungilla on Anticimex Oy:n kanssa kaksivuotinen sopimus keskusta-alueen tuholaistorjunnasta. Tällä viikolla neuvotellaan Anticimex Oy:n kanssa, kuinka torjuntaa jatketaan.



Omakotiasujille Lähde suosittelee ennaltaehkäisevää toimintaa.



— Kompostit ja jätehuolto kuntoon ja piha siistiksi. Se rajoittaa rottien ravinnonsaantia ja pesimäpaikkoja. Lintujen ruokintapaikat on pidettävä puhtaana ja maahan ei saa suoraan ruokkia. Myös omatoimista loukutusta kannattaa tehdä jos havaitsee rottia.